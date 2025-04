Je kajenje e-cigaret res varnejše od klasičnih? Tu je odgovor

Spet nekdo skrivaj nekaj prodaja šolarjem? Učitelj se naglo napoti k skupini. Kot bi mignil, izginejo vse roke v hlačne žepe. Le v kotu, ki sicer diši po ostrih čistilih, kot vsi šolski hodniki na svetu, plava nežen vonj po češnjah, cimetu in različnem tropskem sadju.

»Ej, kaj pa vi tukaj? Kaj prodajate otro­kom?« dvigne glas učitelj. »Samo lepo dišeče igračke, da se po šoli malo nadihajo,« se prav nesramno zareži možakar. Učitelj, ki ni od včeraj in ima precej izkušenj, ostro vpraša: »Elektronske cigarete in polnilce z dišavami pa drug nikotinski strup? Pojdi po ravnatelja!« zakliče varnostniku.

Ravnatelj se res takoj na­slednje jutro odpravi na policijo, da bi prijavil prodajalca. Pa ga poučijo, da je take kršitelje treba prijaviti Finančni upravi RS.

Skrb vzbujajoči podatki o nikotinu med otroki in mladimi

Slovenija je med bolj napred­nimi državami na področju omejevanja uporabe tobačnih in drugih povezanih izdelkov. Posledice druženja s tobakom pa so precej manj znane. Po statistiki pri nas kadi vsak peti prebivalec, celo vsaka deseta nosečnica, ne glede na resne posledice za zdravje ploda. Nikotin je ena najbolj zasvojljivih snovi na svetu.

Toda eno so odrasli, ki imajo lastno pamet in lastno odgovornost – pa otroci? Dva odstotka enajstletnikov, deset odstotkov 15-letnikov, 22 od­stotkov 17-letnikov uporablja različne oblike nikotina.

FOTO: Mario Anzuoni Reuters Pictures

Otroci še ne poznajo vseh pogubnih posledic – kot je, da imamo v Sloveniji vsak dan devet neposrednih smrtnih žrtev kajenja, da je tobak odločujoč povzročitelj kroničnih nenalezljivih bolezni, ki odnašajo ljudi v grob v najboljših letih, da za dva- do trikrat poveča tveganje za smrt zaradi srčnih in možganskih zapletov, tveganje za pljučnega raka pa kar za 20- do 30-krat ...

Prepoved arom v elektronskih cigaretah

Vendar pri kajenju pomislimo avtomatično le na kajenje cigaret. Zaradi strogih zakonskih omejitev za tobačne izdelke pa je tobačna industrija medtem izumila cel kup zasvajajočih nadomestkov, ki morda ne vsebujejo tobaka, vsebujejo pa nikotin in ji zagotavljajo naslednje generacije potrošnikov in na boleznih temelječ dobiček.

In ne nazadnje prihodke tudi državni blagajni.

Z izjemnim prizadevan­jem ministrstva za zdravje in nevladnih organizacij, vključno s Slovensko zvezo za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo, se je Slovenija z zakonom o spremembah in dopolnitvah že veljavnega zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov (ZOUTPI-B) pridružila vodilnim državam v EU na področju tobačne zakonodaje, ki je ostro posegla tudi na trg elektronskih cigaret – dovoljena bo še samo tobačna aroma, prav nobena druga.

Do konca letošnjega leta bodo ukinjene tudi kadilnice, ki se žal niso obnesle: nadzor je pokazal, da v resnici ne varujejo pred tobačnim dimom in njegovimi posledicami pasivnega kajenja.

Kam posredovati informacije o kršitvah? Posamezniki lahko vse informacije o nelegalni prodaji, kot je denimo opisano v primeru na začetku prispevka, posredujejo Finančni upravi RS, in sicer: * na anonimni telefon 080 11 22 * po elektronski pošti na naslov: prijave.fu@gov.si * po pošti na naslov: Generalni finančni urad, Šmartinska cesta 55, 1000 Ljubljana * osebno na najbližjem finančnem uradu v času uradnih ur.

Nevarna »moda«

Zdaj, ko bomo kmalu spet sedeli pred lokali, kjer je kajenje dovoljeno, bomo kar z nejevero gledali, koliko ljudi, zlasti mlajših, puha različne palčke in »škatlice« lepih barv, kot bi bil to kak modni dodatek. Med anketiranimi dijaki jih uporablja e-cigarete kar 30 odstotkov! »Kadim elektronsko cigareto, ker se odvajam kajenja,« je največkrat slišati izgovor.

To »odvajanje« je zgolj marketinška iluzija: v e-cigaretah je več kot 240 zdravju škodljivih kemičnih snovi in več tisoč različnih na videz privlačnih arom. Te da sploh niso nevarne, je uspešno razširila tobačna industrija.

Podatek iz ZDA, ki jih tako radi posnemamo: prodajajo 500 različnih elektronskih cigaret, v njih pa se meša 8000 arom. Nalašč poudarjam meša, kajti mešanje je veliko bolj nevarno za organizem kot recimo ena sama aroma.

FOTO: Gettyimages

Na vrhu pa so po zadnjih raziskavah cimet, vanilja in maslena aroma. Pa kako? Saj jih vendar uporabljamo pri vsaki okusni torti? Da, vendar jih ne vdihujemo, drugače pridejo v telo in ga tako ne poškodujejo.

Raziskovalci iz Rochester Medical Centra v ZDA so želeli preveriti, ali ni kajenje e-cigaret z aromami, v katerih ni nikotina, vendarle varnejše od klasičnih cigaret. A dejstva so tu: uporaba e-cigaret povzroča vnetja in oksidativni stres v pljučnih celicah. Izkazalo se je, da je nevarni oksidativni stres, ki mori celice, v krvi uporabnikov e-cigaret višji kot v krvi nekadilcev.

Dodali so še teste o zaužitju različnih arom in tekočin za e-cigarete brez nikotina – dejstvo: vpliva neposredno na monocite, življenjsko pomembne imunske celice. Vse te številke so pri nekadilcih bistveno nižje.

Za zdravje mladih

Od 24. aprila bomo končno na poti proti uspehu za javno zdravje, predvsem za zdravje mladih, ki se veliko hitreje in bolj zasvojijo z nikotinom kot odrasli: dopolnjeni zakon bo dovoljeval prodajo e-cigaret le z omejenim številom točno določenih arom, prodajalci in proizvajalci bodo morali pravočasno, pol leta pred začetkom prodaje, predložiti vse količine vseh dodatkov, dovoljenje za prodajo bo moralo biti na vidnem mestu.

A denar ostaja sveta vladar, bolj kot kdaj prej, zato marsikateri prodajalec mladega kupca ne vpraša po osebni, da bi videl, ali je že polnoleten. Zato je zakonsko dovoljeno, da se mladoletni kupci, seveda po dogovoru in pisnem dovoljenju staršev ali skrbnikov, angažirajo tako, da kupujejo sporne izdelke »pod krinko«, in če naletijo na goljufe, ti plačajo tudi zelo visoke kazni.

Zdravstveno tveganje uporabe e-cigaret Nevarni aerosoli, ki vsebujejo ogromno toksinov, dokumentirani citotoksični učinki na človeška tkiva, respiratorni in kardiovaskularni zapleti, zdravstvena tveganja kot pri uporabi navadnih cigaret, poškodba epitelnih celic pljuč, vnetje pljuč, izpostavljenost benzaldehidu in diacetilu (toksičen učinek na dihala); pri pasivnih kadilcih e-cigaret so našli enake koncentracije strupenega kotinina v krvi in urinu kot pri pasivnih kadilcih klasičnih cigaret. Kratkoročni učinki: draženje ust in grla, kašelj, glavobol, zasvojenost, zastrupitve z nikotinom, epileptični napadi, poslabšanje astme, akutne kemične poškodbe pljuč.

Če pa sestava prodajanih izdelkov ni v skladu z zakonodajo, jim nadzorni organi smejo zapleniti vso zalogo in jim v prihodnje prodajo prepovedati.

Teh izdelkov tudi ne sme prodajati kar vsak posameznik. Še eno orožje proti temu smrtnemu strupu z dolgim bolečim delovanjem imamo: trošarine. Po svetu se je v več državah pokazalo, da podražitev cigaret pripomore k zmanjšanju njihove uporabe. Tu imamo še nekaj manevrskega prostora. Smo ga sposobni razumeti?