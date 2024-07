Zakaj se v duhovnosti toliko govori o zavedanju in kaj to sploh je? Preprosto gre za to, da razumete stvari in jih vidite. Posledično imate možnost na videno vplivati in lahko to spremenite. Lahko bi tudi rekli, da to nadzorujete. Če se ne zavedate stvari in jih ne vidite, one nadzorujejo vas. Poglejmo primer. Če se zavedate svojih negativnih misli, jih lahko spremenite. Če se jih ne zavedate, te misli vplivajo na vaše počutje, razpoloženje in delovanje. Če se zavedate svojih negativnih misli, jih lahko spremenite. Če se jih ne zavedate, te misli vplivajo na vaše počutje, razpoloženje in delo...