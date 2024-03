Zagotovo se v zadnjih tednih, mesecih počutite zmedene, imate občutek, kot da ste se zataknili ali se prav nič ne dogaja. Seveda vse z razlogom. Trenutno vemo, da se na Zemlji dogaja veliko več, kot se je v preteklosti. Vse vre ali prihaja do vrelišča. Kajti prišel je čas, da nekaj spremenimo. Zelo veliko ljudi se je začelo prebujati in besedna zveza 'delo na sebi' ni nič več posebnega. Danes bom z vami delila preprosto vajo, ki meni vedno, kadar se 'zaciklam' v svojih mislih in čustvih, odplete čisto vse in me postavi nazaj v trenutek in notranji mir. Prepričana sem, da delate na sebi že let...