David Amaro razkril, katera ljubezen ga izpolnjuje (Suzy)

Ni bilo vedno lahko. Zlasti za mamo, ki je vajena tradicionalnega okolja, je bilo sinovo razkritje, da ga privlači isti spol, sprva težko sprejeti. K temu največ pripomore strah, da bi nestrpna družba otroka zaznamovala. Vendar je gospa Gordana mamica z veliko začetnico. Prepustila se je občutkom in se poučila o stvareh, za katere je slišala le iz medijev ali so jih za hrbtom govorili opravljivi sosedi. Prepričala se je, da nobena stvar na svetu ne more preprečiti ljubezni do najbližjih. Zlasti do potomcev. To je Davida Amara še bolj opogumilo, da ostane zvest sebi in svobodno zaživi svojo avtentičnost.

Danes je njun odnos bogatejši za številna spoznanja, njegova izraznost pa nikoli ne bi bila tako pisana, če ne bi dobil mamine potrditve. »Prehodila sva dolgo pot, a je bilo vredno. Brez njene ljubezni ne bi bil izpolnjen. Težko je ubesediti srečo, ki jo zna pričarati samo mamin objem. Ponosen sem, da imam tako čudovito vzornico,« se je pevec na svoj rojstni dan zahvalil pozorni Goci.