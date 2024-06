Črna mačka in Erosi imajo jubilanta (Suzy)

Veliko glasbenih izkušenj ima, že kot otrok si je menda želel postati basist, želja se mu je res uresničila. V skupini Črna mačka igra kontrabas, v skupini Erosi poje drugi bas. Jože Sadek se je rodil v glasbeni družini, v kateri se je vseskozi prepevalo in igralo. Njegovi starši so peli v cerkvi in pri ljudskem zboru, oče igra še diatonično harmoniko. Prav tako sta glasbenici njegovi sestri: starejša Lidija je pela in igrala saksofon v duetu Amanda in Lidija, mlajša Vida je članica Veselih Štajerk, kjer poje, igrala je celo bobne. Jože je čisto na začetku igral bas kitaro in bariton pri zreškem ansamblu Sedmi raj, danes je nepogrešljiv član skupine Črna mačka, ki po potrebi vzame v roke še diatonično harmoniko ali trobento. Sploh pa, kot so nam zaupali njegovi glasbeni sopotniki, je eden glavnih akterjev pri snemanju videospotov ali izvajanju šov programa, po čemer je skupina Črna mačka najbolj znana.

Jože je tudi član skupine Erosi.

Letošnji jubilant je zaljubljen v avtomobile.

Le kratek čas si je služil kruh kot mesar. Takoj ko je pridobil status kulturnika, se je posvetil izključno glasbi in ji ostaja zvest še danes. Je zelo velik estet, rad se lepo oblači in ima vedno opran in očiščen avtomobil. Na splošno je velik poznavalec avtomobilov in vsega, kar je povezano z njimi. Po napornih nastopih se rad sprošča v naravi, zato ne čudi, da je ta njegov drugi dom. Čeprav je prekaljen lovec, raje opazuje živali kot jih strelja. Ravno on je pred letom dni v okolici doma opazil neobičajno žival za naše kraje, afriško divjo mačko, servala.

Z ženo Tatjano, s katero sta nedavno praznovala 20. obletnico poroke, imata hčerko Evelin in sina Staša. Tudi onadva sta podedovala glasbene gene, saj Staš igra bas in harmoniko, Evelin pa klarinet, pred dvema letoma je celo postala tretja spremljevalka Miss Earth.

Jože Sadek igra bariton.

S Črno mačko godejo že 30 let.

»Letos mineva natanko 30 let, odkar se je Jože pridružil meni in bratu Dušanu, ko smo igrali na neki poroki. Takrat se je začela glasbena pot skupine Črna mačka. Od takrat smo skupaj preigrali ogromno porok, rojstnodnevnih praznovanj in drugih dogodkov ter prepotovali dobršen del sveta. Letos se bo števec naših nastopov ustavil pri številki 3000! In ker se poznamo tako rekoč do obisti, lahko mirno rečem, da je zelo dober, povsod priljubljen človek, ki ni nikoli slabe volje,« pove vodja skupine Črna mačka Jani Čerček. Jože je ob jubileju organiziral veliko zabavo, na kateri ni manjkalo znanih obrazov, tako glasbenikov iz vse Slovenije kot sorodnikov in prijateljev. Hkrati je bila to priložnost, da so se fantje srečali z odličnimi pevkami, ki so pele v skupini Črna Mačka: Tejo Asič, Evo Boto, Simono Plut, Danijelo Burjan in Dejo Čerček, ki je članica skupine še danes.