Člani Perpetuum Jazzile razkropljeni po Evropi, praznovali bodo tudi posebno obletnico (Suzy)

Kot kaže, člani skupine Perpetuum Jazzile niso le mojstri petja, ampak tudi kralji desk. Glasbeniki so mesec dni počitnic preživeli razkropljeni po vsej Evropi – navijači so romali v Nemčijo in Pariz, na večje koncerte in festivale jih je to poletje vleklo predvsem v Barcelono in Madrid, počivali pa so doma, na Hrvaškem, v Grčiji, Italiji, Španiji, na Cipru, Portugalskem ... Nekateri radi lenarijo, drugi imajo raje aktivne počitnice, ko radi skočijo na supe, deske za jezdenje na valovih ali tiste z jadri.

Maruša Dodič raje kot valove lovi veter v jadra. FOTO: osebni arhiv

Blaž Papež je s supa nadzoroval čofotanje naraščaja na Hrvaškem. FOTO: osebni arhiv

Ta teden so začeli v Avstriji z novo serijo koncertov, a morju še niso rekli zbogom, saj se je menedžerka Lana dogovorila tudi za avgustovska nastopa v Splitu in Matuljih. Glasbene popotnike čaka delovna jesen, in sicer se intenzivno vračajo v nemško govoreče države, praznovali pa bodo tudi 15. obletnico izida svojega največjega hita Africa.