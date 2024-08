Čančar s sliko nasmejal in osupnil spletne prijatelje, oglasil se je tudi Dončić (Suzy)

Sedemindvajsetletni košarkar slovenske izbrane vrste in moštva Denver Nuggets, s katerim je lani osvojil naslov prvaka severnoameriške lige NBA, je med prijatelji znan kot človek, ki skrbi za smeh in dobro voljo. Naši reprezentanci so se letos olimpijske igre sicer izmuznile iz rok, si je pa zato 203 centimetre visoki Primorec Vlatko Čančar nabral novih moči za sezono z Denverjem, s katerim je nedavno podpisal novo večletno pogodbo.

Pred vrnitvijo v ZDA si je privoščil še oddih, ki ga je med drugim preživel v Franciji. V mondenem letovišču Saint Tropez, ki ponuja čudovite obale, plaže in vrhunsko hrano, je nastala zabavna fotografija, s katero je krilni košarkar hkrati nasmejal in osupnil spletne prijatelje. Na posnetku v rokah drži ogromnega pitona, ki si ga je ovil okrog ramen, na obrazu pa ima presenečen izraz. Pod njegovo objavo se je hitro oglasil Luka Dončić, ki je prijatelja v šaljivem tonu vprašal le, če se dobro počuti.