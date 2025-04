Ženska prosila svojega fanta, naj pazi psa. Kar je videla na kameri, jo je šokiralo

Ameriška vplivnica Casie Wendel je doživela bolečo in ponižujočo izkušnjo, ko je zaupala svojemu takratnemu partnerju, naj med njeno odsotnostjo med obiskom festivala pazi na njenega psa. Namesto zvestobe in skrbi za hišnega ljubljenčka pa je prek kamere na svojih vhodnih vratih gledala v živo, kako je moški pripeljal drugo žensko v njeno stanovanje – in imel spolni odnos kar na njenem kavču.

Dogodek se je zgodil lani, Casie pa je ob obletnici vse skupaj delila v objavi na Instagramu: »Veselo prvo obletnico lanskega festivala. Dobivala sem se s tipom, ponudil se je, da pazi na mojega psa, jaz sem bila v puščavi (na festivalu, op. p.) ... on pa je pripeljal drugo dekle v moj dom in seksal z njo na mojem kavču – jaz sem vse to gledala skozi kamero na vhodu.«

Po njenih besedah je moški kasneje dejal, da je to »njena krivda, ker je šla v puščavo«, in da je »samo želel biti dober prijatelj njenemu psu, a je bil preveč zadet, da bi sprejemal razumne odločitve.«

Casie je cinično pripomnila: »Odlični izgovori. Iskreno – ostala sem brez besed.«

V komentarjih so se vrstile reakcije ogorčenih sledilcev: »Res me zanima, kako je lahko nekdo tako brez vsake moralne integritete,« je zapisal eden. Nekateri so zgodbo vzeli z več humorja: »Kamera na vratih – rešuje ženske pred neuporabnimi tipi že od začetka civilizacije.«

Casie, ki je dogodek sarkastično komentirala kar iz svoje kadi, danes zgodbo vidi kot zabavno, a še vedno kot opomin, komu (ne) zaupati – in kako zelo včasih prav tehnologija odstre resnično naravo ljudi.