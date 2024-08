Bučke na 1001 način (Suzy)

Špageti po neransko

So odlično in preprosto poletno kosilo. Potrebujemo le ocvrte, na tanko narezane mlade bučke, sir provolone del monaco ali caciocavallo, ki ju marsikje zamenjajo s parmezanom, baziliko, česen in špagete. Ta poletna paštica premore nežnost bučk, a ker so ocvrte, dobi vse skupaj karameliziran okus, ki ga podkrepi maščoba sira.

spageti po neransko

Sestavine:

*1 kg mladih bučk

*olje za cvrtje

* 500 g špagetov

* žlica oljčnega olja

* 2 stroka česna

* velik šop bazilike

* 150 g sira (provolone, parmezan)

* sol in poper

Priprava:

Bučke narežemo na tanke kolobarje in jih ocvremo do zlate barve, kakšna se lahko obarva tudi malce rjavo za še slajši okus. Odlagamo jih na papirnate brisače, da popijejo maščobo. Pristavimo lonec z vodo in jo osolimo. Sir drobno naribamo. Ko voda zavre, dodamo testenine in jih skuhamo na zob. Nekaj minut, preden se skuhajo, v ponev kanemo malce olja in nanj stresemo nasekljan česen ter nekaj listkov bazilike, da vse skupaj zadiši. Nato dodamo bučke (nekaj jih prihranimo za okras) in pomešamo.

Sledijo testenine, ki jih dobro zmešamo z bučkami, in zajemalka vode, v kateri so se kuhali špageti. Dodamo tretjino sira in mešamo, nato še tretjino, da bo vse skupaj lepo kremasto. Po potrebi prilijemo še malce vode od testenin. Na koncu začinimo s poprom in obilico natrgane bazilike. Testenine čim prej postrežemo, okrašene z ocvrtimi bučkami in preostan­kom sira.

Scarpaccia

Ta bučkina dobrota prihaja iz Toskane. Pripravljena je v pečici, od nas ne zahteva veliko truda, v poletnih dneh se nadvse prileže. Zadnje čase je recept za toskansko bučkino scarpaccio nadvse priljubljen tudi na družabnih omrežjih. Jed si lahko privoščimo za kosilo ob skledi solate ali kot prilogo ob sveže pečenem mesu z žara. Skratka, nadvse priročna in okusna bučkina zapečenka, ki jo morate poskusiti.

Sestavine:

* od 2 do 3 bučke

* od 1 do 2 čebuli

* čajna žlička soli

* skodelica navadne moke

* tretjina skodelice koruzne moke

* poper

* od 1 do 2 žlici oljčnega olja

* skodelica vode

Priprava:

1. Pečico segrejemo na 200 stopinj.

2. Sesekljamo bučke in čebulo in oboje skupaj prepražimo v ponvi.

3. V skledi za solato zmešamo moko, koruzno moko, sol, poper, skodelico vode in oljčno olje.

4. Premešamo, da nastane enotna zmes, nato dodamo pražene bučke in čebulo.

5. Namastimo pekač, vanj preložimo vsebino sklede, potresemo s koruzno moko in svežimi zelišči. Potisnemo v ogreto pečico. Pečemo od 30 do 40 minut.

Fritata iz pečice

Bučke narežemo na tanke kolobarje, zmešamo z jajci in še nekaj drugimi sestavinami ter jih spečemo v pečici. Da bo jed še bolj okusna, fritato nadevamo s sirom, ki se bo med peko lepo stopil. Jed lahko po želji vedno obogatite s kakšnim koščkom slanine, drugo zelenjavo ter dodatki po lastnih željah.

Sestavine:

* 3 srednje velike bučke

* 1 srednje velika čebula

* sol, poper

* oljčno olje

* 3 jajca

* 30 g naribanega sira

* zelišča po želji

* 1 žlica drobtin

* 100 g sira v lističih

Priprava

Pečico segrejemo na 180 stopinj. Bučke operemo in narežemo na tanke kolobarje ter sesekljamo čebulo. Oboje stresemo v posodo, solimo in popramo ter polijemo z oljčnim oljem. Premešamo, pretresemo na pekač in pečemo približno 15 minut, da se zelenjava zmehča. V posodi na hitro stepemo jajca, vmešamo parmezan in zelišča. Dodamo še pečene bučke in drobtine. Premešamo in polovico vlijemo v pekač. Po vrhu položimo rezine sira, nato prelijemo s preostankom bučk z jajci. Vse skupaj vrnemo v pečico ter pečemo približno 25 minut, dokler ni fritata po vrhu zlato zapečena.

Musaka

V duhu časa bi jo lahko poimenovali tudi vegetarijanska musaka, saj je pripravljena le iz bučk in krompirja, namesto nasitnega bešamela je preliv iz grškega jogurta, ki jo naredi prijetno lahkotno. Zelo pomembna sestavina je tudi svež peteršilj. Ta lahkotna poletna musaka z bučkami se prileže za kosilo, večerjo ali malico, lahko si jo privoščimo kot samostojno jed s skledo solate ali kot prilogo k mesnim ali ribjim jedem.

musaka iz bučk

Sestavine so za pekač velikosti 28 krat 20 cm.

Nadev:

* 1 kg bučk

* 800 g krompirja

* 1 čebula

* 2 stroka česna

* 2 žlici drobtin

* svež peteršilj

* sol, poper

* 150 g sira, ki se topi (npr. ribana mocarela)

Preliv:

* 400 g grškega jogurta

* 2 jajci

* 2 žlici drobtin

* svež peteršilj

* 50 g sira, ki se lepo topi (npr. ribana mocarela), sol, poper

Priprava:

1. Pečico segrejemo na 200 stopinj.

2. Bučke operemo in narežemo ali naribamo na tanke kolute, ki naj bodo debeli od 3 do 5 mm.

3. Nasekljamo čebulo in jo prepražimo na žlici in pol olja: ko rahlo porumeni, dodamo še nasekljan česen, premešamo in dodamo bučke.

4. Mešamo na srednje močnem ognju, da se bučke malce popečejo, vendar naj ostanejo čvrste. Nato jih solimo, popramo ter primešamo nasekljani peteršilj.

5. Pečene bučke predenemo v cedilo, ki ga postavimo nad posodo, da odteče odvečna tekočina.

6. Krompir olupimo in naribamo na zelo tanke kolute, posolimo in popramo po okusu ter premešamo.

7. Pripravimo pekač: najprej ga dobro naoljimo ali premažemo z maslom, nato enakomerno posujemo z drobtinami.

Zlaganje zelenjave, preliv in peka

1. V pekač naložimo polovico krompirja, ki ga potresemo s prvo tretjino sira, nato dodamo polovico bučk in potresemo z drugo tretjino sira. Nato naložimo drugo polovico krompirja, potresemo s preostalim sirom in zaključimo z drugo polovico bučk.

2. Pripravimo preliv: v večjo skledo ubijemo jajci, dobro zmešamo, dodamo jogurt in nariban sir, solimo in popramo po okusu. Vse skupaj dobro premešamo in enakomerno polijemo čez zloženko v pekaču.

3. Po prelivu enakomerno posujemo drobtine (za dodatno hrustljavo skorjico), postavimo v ogreto pečico ter pečemo od 45 do 60 minut oziroma tako dolgo, da je musaka po vrhu lepo zapečena (pečica naj greje spodaj in zgoraj).

4. Pečeno ohladimo do mlačnega in jo pred serviranjem posujemo z nasekljanim svežim peteršiljem.