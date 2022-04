Iz tega mladeniča pa še nekaj bo! Bojan Cvjetićanin je po ascendentu prizemljen, odločen, stabilen, a tudi trmast bik, ki si rad privošči kakšno razvajanje, je vešč z denarjem in zna uresničevati praktične cilje. Njegova vladarica Venera poskrbi za njegovo čednost in simpatičnost. Skupaj z Neptunom in Uranom je v vodnarju, v 10. hiši. Karizmatičen je in kariera bo pri njem vse življenje na prvem mestu. Zelo je nadarjen za umetniško ustvarjanje, po drugi strani pa bo v glasbi tudi premikal meje, iskal drugačne, moderne načine izražanja. Tudi kot igralec in napovedovalec se lahko uveljavi. Ker ...