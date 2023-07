Bilo je nekoč: Kate Beckinsale (Suzy)

Kathrin se je rodila v igralsko družino, ima pa le polsestro iz očetovega prvega zakona. Že v šoli se je začela ukvarjati z igralstvom, dvakrat je bila nagrajena za svojo prozo in poezijo. Kot najstnica je doživela živčni zlom in se borila z anoreksijo, zato je kar štiri leta hodila na psihoanalizo.

Šestindvajsetega julija bo praznovala abrahama.

Na kolidžu v Oxfordu je študirala francosko in rusko literaturo, profesorji so jo označili za bistro, zabavno in malce trčeno. V Hollywoodu je ravno po razhodu od partnerja Martina Sheena, s katerim ima hčerko Lily, na snemanju filma Podzemlje spoznala režiserja Lena Wisemana in se z njim poročila. Skupaj sta posnela še dve nadaljevanji akcijske fantazijske grozljivke, potem pa sta se po enajstih letih zakona leta 2015 ločila.

Vmes je posnela še film Pearl Harbor in v Letalcu upodobila slavno Avo Gardner. Zadnja leta je večino časa samska, le kratek čas je hodila s Petom Davidsonom.

Po očetu, ki je umrl, ko je imela komaj pet let, je podedovala burmanske gene.

Leta 1993 je še kot študentka dobila prvo stransko vlogo v filmu Veliko hrupa za nič.

V filmu Palača z rešetkami sta s Claire Danes upodobili Američanki, ki ju na Tajskem zaprejo zaradi tihotapljenja drog.

Spominjamo se je tudi iz romantične vojne drame Pearl Harbor.

Zaslovela je tudi s filmom Podzemlje.