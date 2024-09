Bilo je nekoč: Amy Adams (Suzy)

Rodila se je v Avianu v Italiji, ko je njen oče služil v vojski, ima štiri brate in dve sestri. Potem so se preselili v Kanado, ko so se starši ločili, se je mama začela ukvarjati z bodibildingom.

Z Začarano se je prebila med pomembna imena.

Za film Dvom je bila nominirana za oskarja.

Hitro je dokazala, da je več kot le rdečelasa in zelenooka lepotica.

V gledališču je začela kot plesalka, potem pa bila na avdiciji izbrana za film Crkni, Lepotica!, sledil je cel kup manjših vlog na televiziji (Oh, ta sedemdeseta, Čarovnice) in v filmih (Ujemi me, če me moreš). Med zvezde se je prebila s filmoma Junebug in Začarana. Kar šestkrat je bila že nominirana za oskarja, a ga še ni prejela, vsekakor je navdušila z vlogami v filmih Dvom, Julie & Julia, Boksar, Nočne ptice, Prihod, Ameriške prevare in Mož iz ozadja. V Marvel filmih je upodabljala Lois Lane, Supermanovo nesojeno dekle. Leta 2001 je na tečaju igre spoznala Darrena Le Galla, s katerim se je poročila šele leta 2015, a sta zelo srečna skupaj. Imata tudi štirinajstletno hčerko Aviano.

Z Meryl Streep je igrala tudi v filmu Julie & Julia.

V filmu Noč v muzeju je igrala Amelio Earheart.

Z možem Darrenom in hčerko Aviano preživlja ves svoj prosti čas.