Ana Praznik srčna tudi v filmski vlogi

Ano Praznik poznamo kot neutrudno žensko številnih talentov. Poleg tega, da se več kot dvajset let s skupino Bepop odlično znajde na odrih, se dobro počuti tudi v radijskem studiu in pred televizijsko kamero. Tokrat je spet stopila v vlogo dobrosrčnice, a ne s svojo delovno ekipo, s katero prenavlja domove po Sloveniji, temveč je odlično odigrala vlogo svetovalne delavke Zarje v filmu Šepet metulja, ki jeseni prihaja v naše kinematografe.

Foto: Matic Holobar

V filmu je osrednjo vlogo najstnika avtista Jana prevzel Ali Ogrizek, njegova prisotnost na platnu pa ni igrana, temveč izvira iz njegove osebne izkušnje. Janovi uspehi v filmu pa niso zgolj rezultat njegovega lastnega truda, temveč so plod sodelovanja z drugimi pomembnimi liki, ki ga spremljajo na njegovi poti osebne rasti. Ana, Alenka Husič in Tinkara Fortuna pa so poleg tega s skupino Šank Rock ustvarile novo, izjemno različico pesmi Metulj, ki filmu prinaša edinstveno senzualnost in čustveno globino.