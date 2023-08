Ana Dolinar Horvat: Čas je za dvojino (Suzy)

Čeprav so redki, so zato toliko bolj dragoceni trenutki, ko sta lahko sama in se posvetita nežnosti. Ana Dolinar Horvat in njen mož Sebastijan Horvat imata zelo dinamično družinsko življenje. Ob treh otrocih jima hitro zmanjka časa, da bi se posvetila drug drugemu. Če k temu prištejemo še gradnjo in selitev v novo hišo, je razlogov za pomanjkanje pozornosti razumljivo.

Vendar umetnika njuno razmerje opisujeta z verzi pesnice Nayyirah Waheed. »Vračava se drug k drugemu v valovih. Tako ljubi voda.« Zelo slikovit in močan opis partnerskega odnosa, ki pušča svobodo in ohranja trdnost. S tem nam prikazujeta zanimivo obliko sobivanja, v kateri ni prostora za posesivnost. Na svojstven način sta ubesedila nekaj, kar se nam zdi samoumevno, v resnici pa je temelj za dolgotrajno zvezo.