Znanstveniki opozarjajo: Omikron to pomlad prinaša nove težave, mnogi ne razumejo, kaj je največja nevarnost

Udeležba na večjih srečanjih, kjer več ljudi iz različnih gospodinjstev ne nosi mask, je še vedno eden od 'najučinkovitejših' načinov okužbe, opozarjajo znanstveniki. Obstajajo namreč ljudje, ki se ukrepov ne držijo in tako ogrožajo preostanek planeta, kar povečuje možnosti za podaljšanje epidemije, ki bo pustila posledice nepredstavljivih razsežnosti.

Spodbudili bomo val dolgotrajnega covida

Profesorja z Univerze Columbia sta objavila članek v New York Daily News in opozorila na nov problem, zlasti v luči bolj nalezljivega seva omikrona. »Naša največja skrb so zdravstvena tveganja, ki jih predstavljajo večja srečanja v kombinaciji z bolj sproščenim odnosom do nošenja maske, ohranjanja razdalje in karantene. S tem bomo spodbudili val dolgotrajnega covida že to pomlad,« sta zapisala.

Profesorja Norman J. Kleinman in Christine L. Kuryla dodajata, da nas lahko simptomi dolgotrajnega covida v mnogih primerih popolnoma onemogočijo. »Dolgotrajni covid vključuje simptome, ki se pojavijo po okužbi in trajajo več mesecev, tudi če je klinična slika blažja. Sem spadajo nevrokognitivne spremembe, težave s srcem in pljuči ter nenehno izčrpanost. Bolniki imajo težave pri opravljanju dela in vsakodnevnih obveznosti, pogosto potrebujejo zdravniško pomoč in dodatno pomoč okolja,« sta opozorila.

»Še dolgo potem, ko bo pandemija korone končana, se bomo spopadali z epidemijo druge vrste. S preventivo bi se morali ukvarjati v smislu spoštovanja in krepitve ukrepov, ne pa z domnevno strategijo pridobivanja naravne imunosti,« sta še zapisala.