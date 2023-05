Trik, ki vam bo prišel prav: to preprečuje bolečine in dvigne razpoloženje

Drža vpliva na naše celotno počutje. Kadar se počutimo slabo, se pogosto, ne da bi razmišljali, držimo sključeno, velja pa tudi, da se, ko se držimo sključeno, počutimo slabo. Ste že preizkusili staro modrost, ki pravi, da lahko razpoloženje izboljšate že tako, da se zravnate?

Lepa drža je tista, ki, ko sedimo ali stojimo, enakomerno razporedi težo telesa in tako prepreči, da bi bile določene mišice ali kosti preobremenjene. Pri dobri drži ima hrbtenica naravno obliko dvojne črke s, mišice na obeh straneh hrbta so močne in uravnotežene. Takšna drža prepreči bolečine v hrbtu, naredi nas bolj gibljive in manj utrujene. Lepo se lahko držimo ne glede na to, ali sedimo ali stojimo. Pravilno se držimo, kadar smo v tej drži sproščeni in normalno dihamo.

Lepa drža se zdi sproščena kljub ravnemu hrbtu. FOTO: Paperkites, Getty Images

Pravilna sedeča drža pomeni, da sedimo z zravnanim hrbtom. Ta naj bo vzporeden z naslonjalom stola. Glavo imamo naravnost in gledamo predse. Ramena so sproščena. Teža je enakomerno razporejena med eno in drugo nogo, ti naj ne bosta prekrižani. Stopala so na tleh. Vstajanje s stola je lahkotno in enostavno. S takšnim sedenjem se bomo izognili bolečinam v vratu in hrbtu.

Slaba drža je lahko posledica nekaterih zdravstvenih težav, ki oslabijo vrat, ramena, mišice, hrbtenico, boke, mišice hrbta ali trebušno steno. Lahko gre za prirojeno značilnost ali posledico poškodbe. Včasih je krivo delo, ki ga opravljamo, saj nekatere dejavnosti vplivajo na to, kako se držimo. Določeni deli telesa se lahko obrabijo ali pa postanejo manj gibljivi, če jih premalo uporabljamo: ure in leta, ki jih preživimo sede (zaradi narave dela), povzročijo mehkejše mišice in ligamente, to pa vpliva na držo.

Ko stojite, se držite čim bolj pokonci, rame naj bodo sproščene.

Pazite na obutev

Za lepo držo lahko veliko naredimo sami. Priporočljivo je, da smo vsaj pol ure na dan telesno aktivni. Občasna vadba pilatesa in joge pomaga okrepiti trebušne mišice in hrbet. Kadar stojite, se držite čim bolj pokonci; rame naj bodo sproščene. Preprosto kroženje z glavo, njeno premikanje levo in desno ter naprej in nazaj pomaga sprostiti vratne mišice. Koristi tudi ležanje na trdih ravnih tleh najmanj dvakrat na dan. Pomembno vlogo imajo čevlji: obutev naj bo udobna, brez pet. Kadar dvigujete težka bremena, uporabite boke, kolena in stegna. Kot rečeno, med sedenjem ne imejte prekrižanih nog. Takšna drža namreč sčasoma ukrivi hrbtenico, zlasti če nogo vedno prekrižate na enak način.

Vaja mačka pomaga sprostiti napetost v ramenih in vratu. FOTO: Fizkes, Getty Images

Če opravljate sedeče delo, sedite, kot zapisano, naravnost s stopali na tleh. Kolena naj bodo v ravnini bokov. Pri daljšem sedenju podprite spodnji del hrbta z zvito brisačo. Med delom večkrat vstanite in se sprehodite po pisarni. Pomaga tudi redno raztegovanje hrbta, denimo na pol ure. Če ste veliko na telefonu, uporabljajte slušalke, s katerimi boste preprečili nezdravo držanje telefona ob glavi z ramo.

Najboljši položaj za spanje je na strani z upognjenimi koleni. Raje kot torbo uporabljajte nahrbtnik.