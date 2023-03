Hči je veliko na TikToku, v njej se kopiči jeza, nasilna je bila tudi do mene (nasvet strokovnjaka)

Imam hči, ki je stara 12 let in opažam, da se je začela vesti nasilno. Ko sva se zadnjič sporekli, me je močno odrinila, kar se ni zgodilo še nikoli prej. Ker veliko časa preživi na omrežju TikTok, kjer se najdejo tudi vsebine, povezane z nasiljem, me zanima, kako naj ukrepam?

