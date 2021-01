S fantovo mamo skupaj po spodnjice

Matt in Kim sta par že tri leta, zadnje leto živita skupaj pri njegovi mami, ki pa je odločena, da bo na hierarhični lestvici medosebnih odnosov pred svojo bodočo snaho oziroma kar na prvem mestu.



Spoznala sta se prek aplikacije za zmenke, boj za njegovo pozornost, ki ga imata z njegovo mamo, pa traja že vse od začetka, saj mu Kim očita, da je klasičen mamin sin. Vrhunec je bil, ko si je Matt zaželel popestriti njun odnos: odločil se je, naj si Kim kupi novo seksi spodnje perilo, k nakupu pa je povabil svojo mamo.



Matt se namreč ne strinja s partnerico in meni, da njegova mama ni preveč posesivna, ampak da mu hoče le najboljše in mu vedno da dober nasvet, zato sta se skupaj odpravila v erotično trgovino in izbrala perilo za njegovo najdražjo. Med drugim si je mama zaželela enako ogrinjalo, kot ga je Matt izbral za Kim, sin pa ji je rade volje ustregel ter kupil dve.



Prodajalka, ki jima streže že nekaj let, pravi, da sta edinstven par, ki jima ni enakega, počasi že načrtujeta Mattovo poroko, Kim pa si besno puli lase. A trdi, da tašči ne bo popuščala.

