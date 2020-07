Zelenjavnih 5 z domačega vrta

Paradižnik

V resnici je sadje, a ga zaradi načinov priprave in uživanja uporabljamo kot zelenjavo. Kakor koli že, paradižnik je nedvomno eno od najbolj priljubljenih poletnih živil, saj vsebuje zelo malo kalorij, v 94 odstotkih pa ga sestavlja voda, zato tudi osveži in odžeja. Vsebuje odstotek beljakovin, 0,3 odstotka maščob in 4 odstotke ogljikovih hidratov. Je bogat z antioksidanti, saj vsebuje zelo veliko vitamina C, betakarotena in vitamina E, med minerali pa prevladujejo kalcij, kalij in magnezij. Zanj je značilen tudi likopen, svetlo rdeči pigment in znan borec v boju proti raku prostate in nekaterim drugim vrstam raka ter boleznim srca in ožilja. Lahko ga jemo zrelega, kuhanega ali popečenega.

Bučke

Tako rekoč ni poletnega recepta brez bučk. Kot dodatek omakam, juham, enolončnicam, v pitah, ocvrte, nadevane ali pa poslastica z žara, skratka, bučke so med ljubitelji kuhanja nedvomno med najbolj priljubljenimi poletnimi živili. Ne le da so izjemno okusne in z različnimi sortami zelo pisane, bučke so tudi izjemno zdrave. Antioksidanti in protivnetne sestavine pomagajo ne le pri boleznih srca in ožilja, temveč tudi prebavnega trakta, razjedi na želodcu in dvanajsterniku. Bučke vsebujejo protivnetne karotenoide in polisaharide, koristijo pri težavah s prostato ter razstrupljanju in razkisanju organizma, zaradi vsebnosti nizkega glikemičnega indeksa so primerne tudi za sladkorne bolnike. Pri ustrezni vzgoji je zdravilna tudi lupina!

Jajčevci

Pri recepturah v kuhinji se odločno postavljajo ob bok bučkam, prav tako pa so izjemno hranljivo in bogato živilo. Jajčevci ali melancane vsebujejo klorogensko kislino, ki je močan antioksidant, v lupini pa se skriva še en močan antioksidant, nasunin, ki prav tako sodi med flavonoide in daje jajčevcem značilno vijolično barvo, po nekaterih raziskavah pa pripomore tudi k uravnavi holesterola v krvi. Jajčevci pomagajo pri zmanjšanju tveganja za bolezni srca in ožilja, obenem pa so dober vir prehranskih vlaknin, ki spodbujajo prebavo, ter magnezija in kalija, ki pripomoreta k čvrstim kostem. Lupina vsebuje tudi vitamine C, A in K ter niacin, zato jajčevcev ne lupimo. Grenčine v soku pospešujejo izločanje žolča in lahko spodbujajo delovanje jeter. Jajčevci naj bi delovali tudi blago odvajalno, diuretično in protibakterijsko.

Kumare

Le kakšno je poletje brez kumar! Ponujajo obilo možnosti priprave, od napitkov, solat, namazov pa celo do negovalnih mask, njihove kozmetične odlike pa se skorajda lahko že enačijo s kulinaričnimi. So polne vode in zato tako zelo primerne za diete ter osvežitev, bogate so s kalijem in magnezijem pa selenom, ki je varuh pred rakavimi obolenji. Vsebujejo veliko vitaminov C in E ter B-vitaminov, rastlinski fitosteroli pa pomagajo zniževati holesterol. Silicij spodbuja čiščenje telesa. Kumare tako pospešujejo izločanje vode, čistijo sečne in prebavne poti ter dobro vplivajo na preob­remenjena jet­ra in žolčnik. So izjemno primerne tudi za diabetike, saj uravnavajo krvni sladkor in razbremenjujejo delovanje trebušne slinavke.

Paprika

Lahko bi ji rekli kraljica poletnih solat, a je paprika še veliko več. Njen kulinarični razpon je izjemen: paprike lahko polnimo, pečemo, kuhamo v omakah in enolončnicah, iz njih pripravljamo dodatke k jedem z žara, samo pomislimo na ajvar, pindžur in lutenico! A paprika je tudi prava zakladnica zdravja: vsebuje veliko vode, je izvrsten vir vitaminov A, C, K in B6, riboflavina, niacina, pantotenata, folacina in je dober vir prehranskih vlaknin ter mangana in magnezija. Vsebuje štirikrat več vitamina C kot pomaranča in več kot 30 hranil iz skupine karotenoidov, likopen pa papriki daje dodatno antioksidantno moč. Karotenoid zeaksantin varuje vid in oči ščiti pred UV-sevanjem, kombinacija vitamina C in karotenoidov pa skrbi za zdravo in sijočo polt ter lase.

Zimske mesece prebrodimo z vložninami, konzervirano in pogosto predelano hrano, a zdaj smo v tistem letnem času, ko moramo svežini pustiti prosto pot. Brbončice imajo tako lahko poleti pravo zabavo, če se prepustimo raznovrstnim okusom z vrta in iz domačega sadovnjaka, a ker je bilo o sadju že veliko napisanega, se tokrat posvetimo zelenjavi. Predstavljamo naj pet zelenih predstavnic poletja, ki nas bodo ne le navdale s potrebno svežino in nam popestrile vsak krožnik, saj ponujajo nešteto možnosti priprave in kombiniranja z drugimi živili, obogatile nas bodo tudi z vitamini in rudninami ter nam okrepile odpornost, ki je zadnje mesece še na dodatni preizkušnji. In, ne nazadnje, če bo zelenjava prevladovala na našem jedilniku, se bodo tudi odvečni kilogrami poslovili brez velikega pompa in posebnega napora.