To so znaki zdravega odnosa

Preteklost

Pomoč

Pomoč pri hišnih in drugih opravilih povezuje. FOTO: Cyano66/Getty Images

Uspeh

Bližina

Pred partnerjem se nam ni treba sramovati. FOTO: Luckybusiness/Getty Images

Sram

Ni vam treba vedno biti največji romantik na svetu, da bi živeli v odnosu, ki vas osrečuje in izpolnjuje, lahko vas povezujejo tudi stvari, ki ne slovijo kot posebno romantične.Vsak od partnerjev nosi s seboj svojo prtljago iz preteklosti, ki pa ne sme biti breme za aktualni odnos. Preteklost naj ostane, kjer je, treba ji je postaviti jasne in odločne meje, do kod lahko vpliva na odnos, da se ta lahko razvija po svoje. Če pa se pojavijo težave, povezane z njo, je prav, da jih rešujeta skupaj.Ko se partnerja podpirata in sta drug drugemu v pomoč, med njima zraste posebna vez, saj vesta, da se lahko v vseh življenjskih okoliščinah zaneseta drug na drugega. Ne gre samo za finančno pomoč, so tudi druge, na prvi pogled ne tako pomembne, ki pa veliko prinesejo v odnos, na primer pomoč pri kuhanju, pospravljanju, hišnih opravilih ... Vse to dva lahko povezuje.Ko se partnerja ne počutita ogrožena ob uspehu drug drugega, lahko govorimo o uspehu, sploh če je eden uspešnejši. Premagala sta zavist in lahko uspeh delita ter v njem uživata skupaj, kolikor pač želita. Pomembno je le, da se med vaju ne prikrade ljubosumje.Nekateri so odličen par, dokler ne zaživijo skupaj, potem pa se jim življenje v nekaj tednih spremeni v pekel. Če lahko z nekom delite skupen prostor in ste sposobni bližine, ne samo življenja drug mimo drugega v dvoje, si lahko čestitate. Zdaj potrebujete le še nekoga, ki vam je enak!Pravi odnos ne pozna sramu. V njem ni stvari, o kateri se ne bi mogla brez zadržkov, obsojanja in sramu pogovarjati. Morda se začne z razkrivanjem golote v kopalnici, nekateri takoj začnejo spuščati vetrove pred partnerjem, drugi takoj priznajo število spolnih partnerjev. So pa tudi takšni, ki lahko vse to počnejo, in morda je čas, da se zgledujete po njih.