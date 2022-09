Tako naj poteka sanacija po umiku vode

Lastniki hiš, ki so jih prizadele poplave, morajo poskrbeti, da se bodo zidovi in tlaki primerno posušili, potem pa še za sanacijo. Ta je seveda odvisna od obsega poškodb, na območjih, kjer so poplave pogoste, pa velja ravnati še preventivno, torej preprečiti morebitno škodo v prihodnje.

Sanacije se je treba lotiti načrtno in strokovno.

Sanacije se je treba lotiti načrtno, pozornost namenimo pravilni izbiri materialov in postopkov izvedbe, da čim bolj zmanjšamo nastalo škodo. Zlasti lahko težavo predstavljajo površine, ki so bile dlje v stiku z vodo, še posebno če je bila ta onesnažena z izlitim kurilnim oljem ali na primer fekalijami. Po izčrpanju vode je treba odstraniti naplavine ter pozneje vse pohištvo in dotrajane tlake iz prizadetih prostorov, svetujejo na gradbenem inštitutu ZRMK. Stene in tla je treba dobro očistiti, še mokre zidove in tlake dobro speremo z vodo, lahko tudi z visokotlačnim čistilnikom, površine, ki so bile v stiku z onesnaževali, je najbolje dezinfecirati. "Umazanijo speremo s curkom vroče vodne raztopine univerzalnih gospodinjskih čistil, pri trdovratnejših madežih si lahko pomagamo tudi z drgnjenjem z mehko krtačo. Očiščene površine speremo s čisto vodo," pojasnijo v Jubu. Ob zaključku čiščenja je smiselno, zlasti pri stavbah, ki so bile že večkrat poplavljene, oceniti tudi trdnost materialov v nosilnem zidovju in stropnih konstrukcijah.

Posebno pozornost je treba posvetiti pravilni izbiri ustreznih materialov.

Po čiščenju je treba začeti sušenje. Naravno, torej z zračenjem in prepihom ter ogrevanjem, je počasno (jeseni in pozimi, ko je zunanji zrak bolj suh, se zidovi in tlaki sušijo hitreje kot poleti), najhitreje gre z uporabo naprav za sušenje prostorov oziroma razvlaževalniki zraka. Stopnjo vlage v zidovih in ometih je namreč treba s sušenjem zmanjšati pod vred­nost petih odstotkov glede na težo, v tlakih za vgradnjo novih lesenih finalnih tlakov pa na največ tri odstotke, so zapisali na gradbenem inštitutu ZRMK. Ko so stene in tla dobro posušeni, je treba odstraniti odstopajoče nanose barve, ometa, izravnalne mase, tlakov, zlasti v prostorih, ki jih najbolj uporabljamo (in zlasti če jih je že nekajkrat poplavilo). Očiščene in suhe stene na mestih poškodb popravimo s primerno izravnalno maso. Škodo ob morebitnih novih poplavah lahko zmanjšamo z nanosom hidroizolacijske mase, čisto na koncu sledi dekorativno barvanje.

Po izčrpanju vode je treba odstraniti naplavine ter pozneje vse pohištvo in dotrajane tlake iz prizadetih prostorov. FOTO: Vicnt/Getty Images

Sanirati je treba tudi fasado, glede na to, ali so na njej le madeži ali so barvni nanosi začeli odstopati. Tudi fasado najprej očistimo s toplo vodo z dodanim detergentom, potem jo speremo s čisto vodo. Fasada se mora sušiti najmanj mesec dni, posušeno površino premažemo z osnovnim premazom ter prebarvamo.