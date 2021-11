Po nakupih na splet: na to morate biti pozorni

Slovenci smo se zdaj že lepo navadili na spletno nakupovanje, k temu je svoje prispevala tudi pandemija koronavirusa. Že dobre tri četrtine (76 %) Slovencev nakupuje po spletu, pri čemer so v nedavni raziskavi Masterindex, ki jo je izvedla globalna finančna družba Mastercard, ugotovili, da je v primerjavi s prejšnjim letom več tistih, ki to počno še pogosteje kot pred epidemijo: 23 odstotkov več v letu 2020, letos pa že 30 odstotkov več. Skoraj trikrat več je tistih, ki so šele z epidemijo začeli nakupovati po spletu (9 %), med njimi pa so štirje odstotki takšnih, ki bodo to počeli še naprej.

86 odstotkov anketiranih spletno plačevanje ocenjuje kot varno.

V virtualnih nakupovalnih košarah so se največkrat znašli oblačila, obutev in modni dodatki (59 %). Nekoliko manj kot lani se nas je odločalo za nakup elektronskih naprav (40 %), gospodinjskih aparatov (42 %), upad je bil viden tudi pri kupovanju vstopnic za koncerte, kino in druge kulturne dejavnosti (9 %), manj je bilo naročil pri potovalnih agencijah (8 %) pa tudi manj potovalnih in nastanitvenih stroškov (8 %). Podvojil pa se je delež naložbenih storitev: zdaj znaša osem odstotkov, razlog za to pa je iskati v epidemiji in večjem deležu prihrankov, ki so nastali zaradi omejitev potovanj ali znižanja drugih življenjskih stroškov.

Gotovinsko plačevanje pada

Plačilna kartica je najbolj priljubljena metoda plačevanja pri spletnih nakupih (60 %), pri čemer nas ima večina dve kartici, plačevanje z gotovino pa je vedno bolj redka izbira (39 % v letu 2020, 33 % v 2021). Skoraj polovica Slovencev (48 %) je že vsaj enkrat plačala z mobilnim telefonom. Upadla je tudi uporaba plačilnega sistema paypal (32 % v 2020 in 28 % v 2021), poštne nakaznice pa so se že skoraj poslovile (6 % v 2020, 4 % 2021).

Kar 86 odstotkov anketiranih spletno plačevanje ocenjuje kot varno, pri čemer se je zmanjšal delež nezaupljivih (12 % v letu 2020; 10 % v 2021). Slovenci menijo, da je najvarnejši način potrjevanja spletnih nakupov geslo za enkratno uporabo (83 %), skeniranje prstnega odtisa (79 %) in prepoznava obraza (61 %) ter druge biometrične metode (61 %). Petina uporabnikov za potrjevanje uporablja kodo prek esemesa (19 %) ali varnostno kodo iz mobilne banke (23 %).