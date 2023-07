Pametni telefon Huawei P60 Pro preizkusili znani Slovenci

Pametni telefon Huawei P60 Pro je podedoval odličnost predhodnikov družine Huawei P in obenem naredil nov preboj na področju optičnega sistema in estetskega oblikovanja. Ima popolnoma nadgrajen optični sistem in kot prvi v industriji telefoto kamero s povečano občutljivostjo na svetlobo v sklopu zadnjih kamer. Objektiv Ultra Lighting telefoto kamere poveča vnos svetlobe, a ne vpliva na tanko in lahko zgradbo ohišja.

Estetika, ki jo bo težko preseči

Kdorkoli bo prijel novi telefon v roko, bo navdušen nad njegovim videzom. Rokoko biserno bela različica (Rococo Pearl) črpa navdih iz narave, saj z revolucionarnim prekrivanjem hrbtišča z biserno matico spreminja estetiko pametnih telefonov. Prvič v industriji ima hrbtna ploskev teksturo, ki so jo dosegli z dodajanjem naravnega mineralnega bisera v prahu, kar ustvari izreden občutek odboja svetlobe in sijaja.

Zasnovo modula z zadnjimi kamerami je Huawei poimenoval »Oko svetlobe«. Najpogosteje uporabljena glavna kamera je nameščena na sredini, medtem ko sta objektiva ultra široke in telefoto kamere postavljena nad in pod objektivom glavne, kar predstavlja klasičen niz kamer. Prozorna plast na vrhu ustvarja iluzijo tanjše naprave in omogoči glavni Ultra Lighting kameri, da zasije kot vizualni poudarek.

Šahovska velemojstrica Laura Unuk je nad novim telefonom navdušena zaradi njegove lepote in zmogljivosti, ki ji omogočajo, da si na njem na poti ogleda šahovske igre in z njim v roki celo trenira.

Čaranje s fizično nastavljivo zaslonko

Mobilna fotografija je bila vedno v središču serije Huawei P, pri čemer je bil napredek vsakič povezan s popolno nadgradnjo in rekonstrukcijo optičnega sistema. Pametni telefon Huawei P60 Pro ni nikakršna izjema. Opremljen je z Ultra Lighting glavno kamero, ki jo odlikuje fizično nastavljiva zaslonka na intervalu med f/1,4 in f/4, za svetlobo visoko prepustne leče in fotografsko tipalo z barvnim filtrom RYYB SuperSensing. Te bistvene izboljšave zagotovijo živahne fotografije pri šibki svetlobi in v celoti prikažejo podrobnosti v temi. Kamera obenem nudi tudi izjemno visok dinamični razpon, ki se izkaže v svetlobno zahtevnih prizorih, kot so sončni vzhod in zahod, zora in mrak. Izboljšan je še pogon za reprodukcijo podrobnosti XD Fusion Pro, ki pokaže celo sijaj na površini stekla.

Kaj vse je mogoče iztisniti iz novega telefona, je preizkusil arhitekt Gregor Pavlin, ki mu urbana fotografija pomeni več kot hobi!

Gregor Pavlin je s telefonom Huawei P60 Pro naredi prave foto mojstrovine. FOTO: Huawei

Popoln v nočnih razmerah

Poleg izrednega preboja Ultra Lighting glavne kamere, je Huawei dosegel še revolucionaren preboj v nočni fotografiji z zaslonko f/2,1 Ultra Lighting telefoto kamere. Kaj je največ v industriji, ko gre za kamere z optičnimi povečavami? Zasluga za izboljšano sposobnost zajema svetlobe gre vgradnji za svetlobo prepustnejšega sistema leč objektiva in tipala z barvnim filtrom RYYB SuperSensing. Po zaslugi tega revolucionarnega napredka lahko med nočnimi sprehodi po mestu posnamete živahne fotografije, saj kamera zlahka zajame in poudari podrobnosti neonskih luči na strehah v daljavi. Vodilni je tudi fotografski način Super Moon, ki izkorišča izredne sposobnosti nove kamere z optično povečavo. Funkcija namreč poudari podrobnosti na površini naravnega satelita, a obenem ohrani podrobnosti ostalih predmetov na prizoru. To omogoči eksperimentiranje z astrofotografijo – ustvarjanje vizualnih iluzij lune nad drevesi in v oblakih za jasne in predvsem čudovite nočne fotografije.

Toda, kaj bi govorili. Fotografije povedo več kot besede. Česa vsega je v temi sposoben novi pametni telefon, je zelo lepo in nazorno pokazal astro pokrajinski fotograf Uroš Fink.

Čudovita Ljubljana ujeta s Huawei P60 Pro. FOTO: Huawei

Naročnik oglasne vsebine je Huawei