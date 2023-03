Lucija Čevnik: Bila sem čustveno spregledan in zanemarjen otrok. A svoji mami sem odpustila vse

Pred kratkim pa je izdala knjigo Hčerka mami, v kateri je zapisala tisto, kar bi mama morala slišati, a ji hčerka še ni znala ali zmogla povedati. V intervjuju je spregovorila o odnosu med materjo in hčerko, ki ni nujno idealen, temveč je lahko tudi boleč – in kako zaceliti rane, ki so posledica skrhanega odnosa.

Več preberite na portalu ONA.