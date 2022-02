Led na jezeru poje in poka (FOTO)

Zadnje dni so obiskovalce Cerkniškega jezera razveseljevala ledena, a čudovita jasna jutra. Termometer kaže, da je temperatura zraka 6 ali 7 stopinj pod ničlo. Led na jezeru odslikava odsev vzhajajočega sonca v vseh odtenkih rumene, led ob jezeru pa ustvarja vzorčke, ki bi jih lahko pripisali vrhunskim umetnikom.

Križna jama

»Voda v jezeru vidno usiha,« so sporočili iz Notranjskega regijskega parka. »Še v sredo zvečer je merilnik pri mostu na Dolenjem Jezeru kazal 226 centimetrov, minuli petek pa jih je kazal le še 210. Voda Cerkniškega jezera ponika v več smereh: en del odteka kot potok Rak v Rakov Škocjan, drugi del ponikne proti Planinskemu polju.«

Ribiči hiteli na pomoč

Kaj se dogaja s presihajočim jezerom, ko je zamrznjeno? »Voda prav tako presiha, pod ledom,« dodajajo v parku. »In to se dogaja te dni. Vodostaj naglo upada, voda izginja v požiralne jame. Prebivalci vasi Dolenje Jezero, ki so v neposredni bližini tega naravnega čudeža, dobro poznajo glasno pokanje ledu, ko se začnejo ob presihanju ugrezati večje plošče in se led prilagodi kotanjam spodaj.«

»Ljed puoje, torej led poje,« imajo navado reči. S tem pa se za cerkniške ribiče začne tudi najtežja oblika reševanja rib, ki pod ledom ostanejo na suhem. V sredo pozno popoldan je presahnil del jezera, imenovan Retje. Ribiči so prihiteli in kljub težkim razmeram za reševanje rešili mladice ščuk in šlajna.

Muzej Cerkniškega jezera

Domačini v teh zimskih dneh na različnih, a seveda neobljudenih koncih Cerkniškega jezera opažajo vidre. Najverjetneje gre za tri, in sicer za samico z mladičema. Vidre so zveri, vezane na vodo. Po kopnem je njeno gibanje – poskakovanje – precej nerodno. Pod vodo zdrži do štiri minute. Plava s trebušno-hrbtnim zvijanjem vretenastega telesa in doseže hitrost do 15 kilometrov na uro. S spretnim plavanjem lovi ribe, ki predstavljajo večji del njene prehrane.

V teh dneh se lahko odpravite na coprniško goro Slivnico, ki je v teh zimskih časih drugačna kot poleti in vedno ponuja čudovite razglede na Cerkniško jezero – zdaj precej majhno – ter okoliške hribe (Nanos, Snežnik). Na 1114 metrov visoko Slivnico vodi več poti, označeni planinski poti sta iz Cerknice in Grahovega. Prelep razgled na Cerkniško jezero in okolico, ki ga ponuja gora čarovnic, več kot poplača tistih 500 metrov višinske razlike, ki jih popotnik opravi na nezahtevni planinski poti.

Interpretacijski center

Čisto blizu je še Dolenje Jezero. »V muzeju je interpretacijski center Cerkniškega jezera, ki je prikazano z unikatnim modelom, živo maketo, kjer v pomanjšanem merilu vidimo prostorski položaj jezera ter njegovo širšo kraško okolico med coprniško Slivnico in gozdnatimi Javorniki,« še povejo v Notranjskem regijskem parku.

»Ob strokovni razlagi natančno spoznamo delovanje vodnega sistema oziroma nastajanje in presihanje kraškega fenomena Cerkniškega jezera. Ob prikazu vodnega sistema spremljamo tonske posnetke življenja ob jezeru, tako resnično občutimo vso naravo, vodo, ptice, druge živali. Bogata je tudi muzejska zbirka družine Kebe, ki vodi muzej. Obsega vse pripomočke za star način ribolova, več vrst starih lesenih drsalk, čolne drevake ter pribor za rezanje in spravilo ledu. Del zbirke tvorijo tudi male lesene makete, ki predstavljajo prevoz lesa, sena in živine prek jezera.«

V Centru za obiskovalce so uredili TIC.

Le kakšnih 15 kilometrov od občinskega središča v Cerknici je oddaljena Križna jama, ki je med ljubitelji podzemnega sveta zelo priljubljena, tudi zaradi dejstva, da v njej ni električne razsvetljave in betonskih poti. Za ogled obiskovalci dobijo gumijaste škornje in prenosno akumulatorsko svetilko. Izredno počasi rastoče sigove pregrade med jezeri (do 0,1 milimetra na leto) in njihova krhkost so glavna ovira za masovni turizem v jami ter za omejitev pri dnevnem turističnem obisku vodnega dela jame na štiri osebe. Največje zasluge za njeno izjemno naravno ohranjenost pripadajo nekaterim članom Društva ljubiteljev Križne jame, ki so jami posvetili veliko časa, svoje bogate izkušnje pa predali mlajšim generacijam.

Voden izlet

In še dve vabili Notranjskega regijskega parka: »Obiščite naš TIC v Centru za obiskovalce na koncu parkirišča v Dolenjem Jezeru, tik pred vstopno točko na Cerkniško jezero. V njem dobite vse informacije o tem, kaj, kako, kje in kdaj početi v Notranjskem parku. Opremijo vas tudi z zemljevidi in drugimi potrebnimi materiali. TIC je odprt od 10. do 16. ure.«

In drugič: Notranjski park vas v soboto, 5. februarja, ob svetovnem dnevu mokrišč vabi na voden izlet po Cerkniškem jezeru. Vodil ga bo izjemni poznavalec narave in delovanja tega presihajočega jezera, ki je več kot dvestokrat prehodil že vsako njegovo ped in na njem v resnici pozna vsako kotanjo, ve za vsak nov požiralnik, spomni pa se tudi, kako je bilo Cerkniško jezero vpisano med najpomembnejša mokrišča sveta, saj je bil prisoten na slovesnosti in kot tedanji direktor Notranjskega parka sprejel prestižno plaketo. Izlet bo trajal od 10.00 do 12.30.