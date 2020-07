Ko klima ni dovolj

Zaščita za vetrobransko steklo je skorajda obvezna. FOTO: Aapsky/Getty Images

Na vročem stolu

Zrak naj kroži

Mali triki

Čeprav dandanes težko najdemo avto brez klimatske naprave, je v vročih dneh vsem še kako dobro znana groza, kaj nas čaka med trenutkom, ko sedemo v avto, in časom, ko bo klima začela delovati, še posebno če vozilo ni bilo parkirano v senci.V tem primeru je dobro, da na vetrobransko steklo, ko zapustimo avto, namestimo posebne odbojne plahte, ki bodo preprečile sončnim žarkom, da bi neposredno sijali na armaturno ploščo, prednje sedeže in volan, tako da vsaj ti ne bodo povsem razbeljeni, ko bomo sedli vanj.Da se ne bi zvrnili na žgoč sedež, kar je še posebno težava pri avtomobilih s temno tkanino ali usnjem, je dobro investirati v prevleko za sedež, vsaj na voznikovem in sovoznikovem, ki sta najbolj na udaru. Kupimo prevleke svetlih barv, saj se bodo temne prav tako segrele in posledično segrele tudi sedež, tako da kaj dosti z njimi ne bomo dosegli.Če je le mogoče, glede na varnost, seveda, pustimo okna delno odprta, ko se vrnemo, pa odpremo vsa vrata ter z vsakimi večkrat, najbolje bi bilo vsaj osemkrat, zamahnemo sem in tja, da spodbudimo kroženje zraka.Če se nam ne mudi na pot, bo več kot dobrodošlo tudi, da prižgemo motor ter vklopimo klimo, ki naj nekaj časa močno deluje, da se bo razbeljen zrak v vozilu vsaj nekoliko ohladil. V prvih trenutkih vožnje je prav tako priporočljivo, da klimatsko napravo nastavimo na najnižjo temperaturo in moč ventilatorja na najvišjo, poleg tega pa raje kot kroženje zraka v vozilu izberemo možnost kroženja zunanjega zraka v vozilo.Kljub temu bo prvih nekaj minut nekoliko mučnih, saj, kot vse druge naprave, tudi klima potrebuje nekaj časa, da začne optimalno delovati.Ko se je treba na pot odpraviti čim hitreje, ne bo nič narobe, če poleg klime za nekaj minut odpremo vsa okna v vozilu. Zrak, ki bo prodrl vanj, avtomobila ne bo bistveno segrel, bo pa več kot blagodejno delovala sapa. Klimi lahko pomagamo tudi tako, da pred zračnike namestimo vrečico ledu ali krpo, ki smo jo namočili v hladno vodo.Da bo vožnja čim bolj prijetna, seveda lahko poskrbimo tudi s primerno opremo. Oblečemo lahka in udobna oblačila, ki dihajo, ter si v vozilu naredimo zadostno zalogo vode. Prav bo prišla tudi steklenica z razpršilom, ki jo napolnimo s hladno vodo in kockami ledu. Ko postane prevroče, si z vodo poškropimo notranjo stran zapestij ali obraz.