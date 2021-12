Feng šuj: tako morate okrasiti božično drevo, če želite bogastvo in srečo

Priprave na božične in novoletne praznike so v polnem teku. Strokovnjaki za feng šuj tako priporočajo, da se naučite, kako okrasiti svoj dom, da bi pritegnili srečo, blaginjo in pozornost novega »pokrovitelja«, vodnega tigra, ki bo po kitajskem horoskopu vladal letu 2022.

Pri okraševanju božičnega drevesa izberite okraske v naravnih barvah – to so turkizna, modra, rjava, barva peska, črna. Izogibajte se kričečim barvam, za katere se domneva, da lahko prestrašijo tigra ter tako odženejo srečo in bogastvo. To so rdeči, vijolični in vsi fluorescentni barvni odtenki.

Za srečo pa ne bo dovolj le prava barva okrasja, ampak boste morali prilagoditi tudi stil. Zavrzite vse umetno in raje uporabite tisto, kar prihaja iz narave – tkanine iz bombaža, volne in lana, sobne rastline, predmete iz keramike in gline, les ... Dom okrasite z dišečimi vejami iglavcev, storži in jagodičjem. Naj bo vse v harmoniji.