Astrologinja Lenka: Danes pa je Lunin dan, ona dvigne glavo in ponosno stopi naprej

Preberite še več astroloških napovedi Lenke Stanić





Luna je v znamenju Leva, danes pa je Lunin dan, ponedeljek, ona dvigne glavo in ponosno stopi naprej. Medtem ko je v službi ustvarjalnosti, širi toplino, veselje, se veseli uspeha drugih, potem izpolnjuje svoja poslanstva. V trenutku, ko se začne sebično postavljati v ospredje, da ne vidi uspehov in ciljev drugih ljudi, izgubi sijaj, ki ga je dobila iz znamenja Leva. In na izpitu je med 20.00 in 23.00, ko aktivira opozicijo s Saturnom iz Vodnarja in kvadrata Urana iz Bika. Saturn je v svojem znamenju, močnejši, stabilnejši, Uran pa v največjem zatonu. Kakšne energije se bodo odprle pri tistih, ki jo imajo že v natalni karti, ki nosijo večni boj v sebi, revolucionarnega duha, to nasprotovanje in spremembe, da bi se zoperstavili sebi?Toda ta konstelacija bo šla bolj skozi kolektivne in družbene spremembe. Tu sta Uranova energija in potreba po spremembi bolj uničujoči, močnejši, ne razmišlja veliko o posledicah, hoče samo nasprotovati in spremeniti, ne da bi bilo tako, kot je že bilo. To so izgredi, konflikti, potresi, ki iščejo osvoboditev od vsega starega, od vsega, česar ne uporabljamo več ali ne potrebujemo. Na individualni ravni se je treba izogibati kakršnim koli težavam z očetom, nadrejenim, z nekom, ki ima avtoriteto, kajti pri Luni v Levu bo ego pomembnejši od tega, kdo ima prav.Dispozitor Lune je Sonce, ki je v dvojčkih in z Neptunom iz znamenja Rib naredi natančen kvadrat. Kakšni so spomini, ki jih nosimo v duši, kakšne so tiste izdaje, prevare, laži, ki so zdaj v osebi nezavedno oživljene in vodijo v velike strahove, razočaranja, nezaupanje? Prineslo bo tudi velike težave v partnerskih odnosih, razkrivanje različnih neresnic, prepoznavanje nezvestobe, prikrivanje pomembnih stvari, kar vodi v razhod in nesoglasja. Da bi te stvari premagali, moramo biti zelo mirni, povezani sami s seboj, ne dovoliti, da se te stvari aktivirajo, ne jih priklicati skozi različne dvome in nevere. To je trenutek, da se obrnemo vase, odkrijemo nekaj duhovnega in meditiramo.Še posebej, ker je Merkur, planet razuma, razmišljanje je retrogradno in vsega tistega, kar stvari še dodatno zakriva, ne vidimo jasno, ne moremo sprejeti nobenih konkretnih odločitev, zato je najbolje, da molčimo sami s seboj. Le na ta način se bomo izognili vsem konfliktom in nesoglasjem. Ne pokažite vse premoči in prevlade, ki jo čutite, ampak jo spremenite v kreativne stvari in navdihujte druge, da dosežejo še večji uspeh, saj so vsi del nas.