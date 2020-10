Astrologinja Lenka: Bodimo še posebej previdni

Astrološka karta. FOTO: Lenka Stanič

Današnja sobota, Saturnov dan, je dan za počitek in sprostitev. Naredimo si načrt in poglejmo, kaj je tisto, kar nas omejuje, brani, kaj je tisto, kar povzroča globoke strahove in blokade in nas postavlja v situacijo, ko odnehamo in smo nemočni. Naredimo si načrte, na papir zapišimo, kaj so naše prioritete v času, sprejmimo odgovornost in soodgovornost ter spoštujmo svoj čas in vreme.Danes Luna vstopi v znamenje Škorpijona v svojem največjem padcu in v največji globini. Vse nas popelje nazaj v preteklost, k nečemu, kar ni bilo pozabljeno, odpuščeno, ozdravljeno. Občutki so premočni, negativni in polni strasti. Kako jih nadzorovati, ne da bi koga prizadeli, ne da bi komu povzročili bolečino, a tisti nekdo smo mi sami.Žalost in trpljenje nadomestimo tako, da se zavedamo vsega tega, razumemo, občutimo in vodimo k zdravljenju. Dispozitorja Lune, Mars in Pluton sta še vedno v kvadratu, zato obvladajmo to povečano uničenje in stagnacijo tako, da omogočimo Duši, da sprosti vse v največji globini, miru in tišini, zaceli rane, misli in telo.V popoldanskem času bodimo še posebej previdni, ko Luna s Kironom naredi kviinkus, da se ne bomo nevede poškodovali, ali nekoga, ki nam je zelo blizu, ali pa nas on prizadene.Zvečer bo naredila opozicijo z Uranom, znebiti se moramo vsega, kar nosimo v sebi, znebiti se vse negativne energije in vseh negativnih spominov. Da bi bila Duša tako pogumna in si rekla, zdaj je trenutek, da se ne razdelim, ne razbije na koščke, ampak se znebim vse preteklosti, ki so me mučila, in odprem pot novim, pogumnim, izvirnim in pustolovskim izkušnjam.Merkur je še vedno na svoji stopinji genialnosti, vendar nestrpen velikih globokih sprememb in odločitev in čaka, da ga Luna aktivira, da mu da dovoljenje, da je pravi čas zanj.Prisluhnimo mu in sprejmimo povabilo na potovanje v najgloblje globine naše Duše.