Zorman: Naj nam očitajo, kar želijo

Slovenska moška rokometna reprezentanca na olimpijski turnir ni prišla z visokimi pričakovanji, po zmagi nad Hrvaško pa je ujela pravi veter in nato odpravila še Švede in Japonce. Skupinski del so opravili z odliko, v četrtfinalu se po selitvi v Lille vse začenja znova. Selektor Uroš Zorman zelo energično spremlja nastope reprezentantov in ne skriva, da jih je boleča izkušnja iz Ria 2016 marsikaj naučila.

Na tem turnirju se je slovenska reprezentanca doslej pokazala v zelo dobri luči. Iz tira vas ni vrgel niti uvodni poraz s Španijo.

»Malo nam je tista tekma prišla do živega, zavedali smo se, da smo se premagali sami in da smo izpustili iz rok veliko priložnost. V olimpijski vasi smo bili takrat nokavtirani, to nas je držalo tudi še v živčnih prvih minutah tekme s Hrvaško, potem pa smo se izvlekli, zaigrali bolje in hitreje. To je bil tudi na naslednjih tekmah ključ do uspeha. Videli smo, kaj vse ta ekipa zmore, a imamo še dovolj rezerve, prepričan sem, da lahko igramo še bolje.«

Še vedno pa ste po vsaki tekmi jezni na varovance, ker se napake in izgubljene žoge v napadu ponavljajo. Kako to odpraviti?

»Zame so to nerazumljive poteze, o tem govorimo pred vsako tekmo, a se nato vedno zgodi enako. Ampak tudi to je čar rokometa, žoga je okrogla, vem, da fantje na parketu pustijo vse in da garajo od prve do zadnje minute, zato včasih naredijo tudi kakšno napako več.«

21.30 JE URA ZAČETKA rokometnega četrtfinala proti Norveški.

Po skupinskem delu ste izpolnili cilj in prišli v četrtfinale, v katerem popravnega izpita ne bo več. Bo priprava zato drugačna?

»Za nas je vsaka tekma finale, nam proti nobenemu tekmecu ni lahko. Če želimo koga premagati, moramo igrati na polno od prve do zadnje minute. A hkrati vedno pravim, da to moštvo lahko premaga vsakogar, ko se jim zgodi klik v glavi in se prebudijo. To se nam je na tem turnirju zgodilo proti Hrvaški, odtlej igramo povsem drugačen rokomet.«

Za konec skupinskega dela je prišla nenavadna tekma z Nemčijo, proti kateri je bil poraz do neke mere celo zaželen?

»Edino, kar je bodlo v oči, je bilo drugih 15 minut v prvem polčasu, kjer je bil padec koncentracije zelo velik. Dejstvo pa je, da smo pred tekmo vedeli, kaj nam prinaša, skupaj smo se odločili, da gremo tako v tekmo. Takšen je bil naš načrt in držali smo se ga, tako da fantom nimam česa očitati. V drugem polčasu smo premaknili v višjo prestavo in lepo odigrali tekmo do konca.«

Klemen Ferlin je izpustil tekmo z Nemčijo in zacelil rahlo poškodbo. FOTO: Bernadett Szabo/Reuters

Torej ste se želeli s porazom izogniti Francozom?

»Poglejte, na olimpijskih igrah v Riu de Janeiru nismo taktizirali, pa smo nato v četrtfinalu dobili Dance, ki so nas poslali domov. Nismo si želeli Dancev in Francozov, pobožne sanje so bile, da bi lahko vplivali na to, nato je Francija malo zakuhala položaj, ko je osvojila le četrto mesto v skupini. Zato smo letos dejali, da bomo malo pametnejši, modrejši in se jim izognili. Seveda se vse lahko obrne, lahko se nam to maščuje, tega ne bomo nikoli vedeli. A če lahko izbiramo med domačo vrsto pred 25.000 gledalci na stadionu v Lillu ali med tujo reprezentanco, menim, da nam je vsem jasno, kakšna je izbira.«

Je izbiri botrovala tudi slaba izkušnja z OI 2016?

»Poudarjam, da se malokrat kaj naučimo iz lastnih napak, mogoče tudi zdaj ne bomo dobili tistega, kar smo si želeli. Ne bom rekel, da smo dobili lažjega nasprotnika, v četrtfinalu je le smetana in vsaka tekma je težka. Če nam bo kdo zameril to odločitev, pa naj nam jo. Mi vemo, zakaj smo garali in zakaj smo na turnirju. Če nam bo kdo to očital, se s tem ne bomo obremenjevali.«

Kako je ta tekma z Nemčijo vplivala na pripravljenost ekipe?

»Spočili smo nosilce igre, Borut Mačkovšek, Klemen Ferlin in še nekateri igralci so zacelili mikropoškodbe in lahko se bomo v miru pripravili za tekmo. Potihem smo pred olimpijskimi igrami razmišljali o tem četrtfinalu, a ga nismo želeli napovedovati. Če bi nam kdo pred turnirjem rekel, da si bomo že pred zadnjo tekmo zagotovili napredovanje, mu ne bi verjeli. Lahko se bomo spočili in pripravili maksimalno, zdaj se turnir šele zares začenja, imamo možnost, da dosežemo nekaj zgodovinskega.«