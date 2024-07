Znano, kdaj in kje boste lahko pozdravili Pogačarja, ki ga je njegova Urška takole objela po zmagi (FOTO in VIDEO)

Slovenski športni navdušenci bodo lahko junaka pravkar končane dirke po Franciji Tadeja Pogačarja naslednji teden pozdravili tudi doma. Zdaj trikratnemu zmagovalcu dirke po Franciji Pogačarju bodo v sredo, 24. julija, najprej pripravili sprejem v Ljubljani, potem pa še v domači občini Komenda.

Pogačar se bo navijačem najprej predstavil v prestolnici, kot je poročala RTV Slovenija, bo sprejem na Kongresnem trgu ob 18. uri.

Pozneje pa se bo Pogačar predstavil še privržencem v domačem kraju Klanec pri Komendi oziroma v občini Komenda; sprejem pred tamkajšnjo občinsko zgradbo se bo začel ob 20. uri, so danes sporočili iz občine Komenda.

Takole pa je svojemu zaročencu po veliki zmagi čestitala njegova Urška Žigart.

Čestitke za Pogačarja dežujejo

Slovenski as Tadej Pogačar je požel številne čestitke s celega sveta. V domovini sta se odzvala predsednica države Nataša Pirc Musar in slovenski premier Robert Golob, Pogačarju pa so se poklonili tudi drugi.

»S svojim izjemnim nastopom je Pogačar (@tamaupogi na omrežju X) ponovno dokazal, da je najboljši kolesar na svetu. Iskrene čestitke za zmago na dirki po Franciji,« je zapisala na družbenem omrežju X in dodala: »Tadejeva borbenost, odločnost in nepopustljivost so navdih vsem nam. Poklon!«

Svoje je s čestitko dodal tudi slovenski premier: »Iskrene čestitke. Zgodovinsko. Kralj.«