Tajči razvnela Ljubljano, ganjena nad odzivom obiskovalcev (FOTO)

Ljubitelji uspešnic iz devetdesetih let in z začetka novega stoletja so prišli na svoj račun. V ljubljanski Cvetličarni so jih skupina Babilon, Lepi Dasa, hrvaški pevec Sandi Cenov in evrovizijska zvezdnica Tajči popeljali v čase nostalgije in nepozabnih uspešnic.

Članici skupine Sopranos Alenka Husić in Iris Ošlaj v družbi Nike Čukur

Fantje iz skupine Babilon so bili v devetdesetih tako priljubljeni, da so z odrov skoraj bežali pred oboževalkami.

Ena največjih ikon glasbene scene nekdanje Jugoslavije je leta 1990 državo zastopala na tekmovanju za pesem Evrovizije. FOTOGRAFIJE: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI

Občinstvo je najprej ogrela slovenska plesna senzacija Babilon z uspešnicami Ona, Nikoli, Kriv za vse laži in Rabim tvoj nasmeh, nato je vzdušje dodatno razgrel Lepi Dasa, alter ego glasbenika Vlada Pilje, ki je ustvaril nepozaben hit Joške do Koroške. Za glasne vzklike pod odrom je poskrbel Sandi Cenov, eden največjih hrvaških pop zvezdnikov 90. let, zbrana množica pa je v en glas prepevala njegove uspešnice Ljubav za sve, Kad srce kaže da in U tvojim mislima. Za zaključek večera je poskrbela nepozabna Tajči, ki nas je osvojila s skladbami Hajde, da ludujemo, Moj mali je opasan in Dvije zvezdice. 54-letna pevka je kljub temu, da so od njene zmage na Evroviziji minila več kot tri desetletja, dokazala, da je zapisana v srcih mnogih generacij. Po koncertu je priznala, da je močno ganjena nad lepim odzivom in se že veseli novih nastopov pri nas.

Večer je z največjimi plesnimi uspešnicami popestril DJ Silvano.

Pevec Vlado Pilja je kot Lepi Dasa znova navdušil s pesmijo Joške do Koroške.

Sandi Cenov je bil in ostal velik ljubljenec ženskih src.

Za popolno vzdušje v duhu devetdesetih je poskrbel tudi DJ Silvano, ki je obiskovalce s klasikami popeljal v zlata leta plesnih večerov.