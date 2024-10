Znanega športnika (30) našli mrtvega, sodil naj bi mu veliko starejši partner (FOTO)

Nekdanji finski hokejist Janne Puhakka (30) je bil najden mrtev v svojem domu, policija pa sumi, da mu je sodil njegov partner, Rolf Nordmo (66). Kot poroča Večernji list, naj bi bil Puhakka ubit s šibrovko, ki jo je Nordmo zakonito posedoval.

Policija je takoj po odkritju trupla aretirala Nordma, preiskava tega tragičnega primera pa je še v teku. Nordmo sicer nima kriminalne preteklosti.

Puhakka je svojo hokejsko kariero začel pri šestih letih in igral za različne klube na Finskem in v Franciji. Dosegel je raven reprezentanta in osvojil bronasto medaljo na svetovnem prvenstvu za mladince do 18 let. Po koncu kariere je odkrito spregovoril o svoji spolni usmerjenosti in se opredelil kot homoseksualec.