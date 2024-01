Žalost in šok: umrla je nadarjena 18-letna športnica

»V letih, ko se je njeno življenje šele začelo na pravi način, Nike Brkić kar naenkrat ni več med nami.« Tako so iz Karate kluba Vinkovci sporočili žalostno novico o smrti njihove 18-letne članice.

Nika je konec poletja zmagala na močnem turnirju Darfest v Daruvarju, največji uspeh v karieri pa je dosegla leta 2018, ko je postala prvakinja Hrvaške v svoji starostni skupini. Bila je ena najbolj nadarjenih mladink z reprezentančnim potencialom, a se je njeno življenje žal prehitro končalo, navajajo hrvaški mediji.

»Besede težko izrazijo bolečino, ki jo čutimo ob izgubi naše ljubljene Nike Brkić. Nika ni bila samo vrhunska karateistka, ampak tudi oseba, ki je okoli sebe širila pozitivno energijo. Spominjali se je bomo po predanosti športu in velikem srcu. Naj njena duša najde mir, njena družina in prijatelji pa moč v druženju. Naše misli so z vami v tem težkem času izgube,« je v uradni izjavi zapisala karate zveza Hrvaške.