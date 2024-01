Nova teniška zvezda je doma ob avstrijski meji. Z dekletom uživa na tekmah AC Milana

Seveda tudi manj poučeni in vzneseni spremljevalci športa dobro vedo, kako je v naši zahodni soseščini pisana športna scena. Kajpak je kralj nogomet, izjemen ugled uživajo kolesarji ter dirkači formule 1 in motoGP, izjemna je tradicija atletike in plavanja. V severnem delu države, ki mu tam nemško govoreča večina prebivalstva pravi Južna Tirolska, pa so seveda doma odlični smučarji. Zdaj pa tudi teniški zvezdnik: Jannik Sinner je prvi Italijan z lovoriko turnirja v moški konkurenci za grand slam po dolgih 48 letih.

533. je bil na lestvici ATP ob začetku leta 2019, ob koncu 78.

Slabih devet let je tudi naokrog od zadnjega italijanskega slavja v grand slamu med dekleti, Flavia Pennetta je v tistem poletju 2015 v nepozabnem newyorškem finalu ugnala rojakinjo Roberto Vinci. Pred Sinnerjem, ki se je rodil tik ob meji z Avstrijo v San Candidu oziroma po nemško Innichenu, je očitno imenitna prihodnost. Razgrnil jo je že večkrat v preteklosti, toda na letošnjem odprtem prvenstvu Avstralije je pokazal vse razkošje svojega izjemnega talenta.

Toda naključij v vrhunskem športu ni, res pa je, da zgodnji odhod najstnika iz domače hiše v širni svet še zdaleč ne zagotavlja šampionskih dni v prihodnosti. Kajpak je bilo v zibelko ob vznožju številnih smučišč Janniku položeno prav smučanje, bil je celo državni prvak med najmlajšimi. Igral je tudi za lokalno nogometno moštvo, kot otrok je tako kot mnogi v nemško govorečem delu Italije stiskal pesti za Bayern iz Münchna, zdaj je navijač rdeče-črnih iz Milana in s svojim dekletom Mario Braccini prav uživa, ko ob kakšni redki priložnosti prostega časa obiščeta Milanovo tekmo na kultnem San Siru.

Življenjska šola

In tenis? Pri 14 letih je tako kot najmlajši od treh otrok zapustil domačo hišo staršev gostilničarjev in odšel v slovito Piattijevo teniško akademijo v Bordighero, mestece tik ob italijansko-francoski meji, kjer svoje pomembne korake z loparjem in žogico opravlja tudi naša Ela Nala Milić, ena junakinj lanske uvrstitve Slovenk v polfinale pokala Billie Jean King.

»Tako sem se hitro osamosvojil, se naučil kuhati in skrbeti zase,« se je spomnil bivanja v omenjenem kraju letošnji zmagovalec odprtega prvenstva Avstralije, ki smo ga poleti 2022 spremljali v bližnjem Umagu, ko je v velikem finalu teniških zvezdnikov prihodnosti ugnal Carlosa Alcaraza. Zdaj se je podpisal pod svoj prvi turnir za grand slam, se zahvalil omenjeni družini in svoji ekipi.

V tenisu ima še veliko načrtov. Kot jih je imel nekoč na smučišču. »Toda tekmovalno na snegu nisem več užival. Storiš eno napako in je zate nastopa konec. Na teniškem igrišču pa jo lahko večkrat popraviš,« je dejal in pomahal v slovo sončnemu Melbournu. Do januarja leta 2025, ko se bo vrnil kot branilec lovorike.