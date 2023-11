Vodja tolpe: Večkrat sem ustavil ljudi, ki so hoteli oropati Messijevo hišo

Kriminal v svetu narašča iz leta v leto, vlomi in ropi domov slavnih pa so postali nevaren trend. Sergio Ramos in njegova družina so zadnje žrtve roparjev, vsaj ko gre za nogometaše, v intervjuju za španski El Español pa je eden od kriminalcev, ki je še vedno na begu, razkril, kako je delovala njegova združba.

Prva tema pogovora so bili incidenti v domovih Karima Benzemaja, Cristiana Ronalda in Johana Cruyffa.

»Enkrat smo oropali Benzemaja, poskusili smo tudi z ropom v Cristianovi hiši na Madeiri, a plen ni bil mamljiv.«

Leta 2012 so se kriminalci lotili tudi Cruyffove hiše, čeprav so sprva vstopili v njegovo rezidenco, ne da bi vedeli, da je njegova. Ko pa so vstopili, so opazili fotografije legende, med katerimi je bil tudi Dennis Bergkamp. Iz njegove hiše jim je nato uspelo ukrasti dragocenosti v vrednosti okoli 20.000 evrov.

Trenutno na begu

Vodja albansko-kosovske združbe, ki je trenutno na begu pred oblastmi, je še razkril, da ni želel pristati na določene rope. Eden takšnih je bil, ko bi moral pasti dom Lionela Messija, a se to na koncu ni zgodilo, čeprav so po besedah ​​roparja imeli dobro priložnost.

»Večkrat sem ustavil ljudi, ki so hoteli oropati Messijevo hišo, a vseh ne morem ustaviti ... Takrat sem lahko in na to sem zelo ponosen.«

Lionel Messi po osvojitvi zlate žoge za moške s svojimi sinovi Thiagom, Mateom in Cirom oktobra letos. FOTO: Stephanie Lecocq, Reuters

Priznal je tudi, da bi lahko vdrli v hišo Messijevih staršev.

»Ne tako dolgo nazaj, pred skoraj letom dni, je bil načrtovan rop njegovih staršev. Messi je bil v tistem trenutku v Parizu. Šel sem pogledat celotno situacijo, ker ga zelo dobro poznam in zelo dobro poznam območje, in nisem hotel, iz spoštovanja do Messija, tega nisem naredil, ker mi je mar zanj, pika.«

Alberto, kot ga kličejo, naj bi poveljeval več kot 100 ljudem, ki so odvisni od njega ali iščejo njegovo dovoljenje in podatke za izvedbo določenih tatvin, poroča sportske.jutarnji.hr.

Preberite še: