Sekulić ostaja: »Vem, da imamo v Sloveniji veliko uličnih selektorjev, a ulica ni nikoli vodila politike KZS«

Predsednik Košarkarske zveze Slovenije Matej Erjavec je nastop reprezentance v Pireju ocenil kot neuspeh, čeprav se je tudi sam pred turnirjem zavedal, da nosilci igre niso v optimalni formi, hkrati pa je poudaril, da ima selektor Aleksander Sekulić dolgoročno pogodbo in da bo reprezentanco vodil tudi na prihodnjem eurobasketu naslednje poletje.

»Lepo je, da ima slovenska javnost visoka pričakovanja, to pomeni, da smo jo razvajali v preteklih letih, a hkrati mora vedeti, da obstajajo objektivni in subjektivni razlogi za neuspeh. Treba je pogledati celotno sliko. Nimamo neomejenega nabora igralcev, mnoge konkurenčne reprezentance prihajajo iz precej večjih držav, pa že nekaj velikih tekmovanj niso ničesar naredile. Grčija se je prvič po 2008 uvrstila na olimpijske igre,« dodaja Erjavec.

Veliko kritike slovenske javnosti je bil deležen selektor Aleksander Sekulić. KZS mu je januarja letos podaljšala pogodbo do 2026, kar pomeni, da bo reprezentanco z Luko Dončićem na čelu vodil na evropskem prvenstvu 2025 in 2026 v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo.

»Ta selektor, proti kateremu letijo strupene puščice, nam je v zadnjih letih prinesel uvrstitev na vsa velika tekmovanja, kamor nato pridejo tudi Luka Dončić, Vlatko Čančar, evroligaški igralci ... Ne vidim, da je v njem težava. On ne igra košarke, igrajo jo tisti na parketu. Vem, da imamo v Sloveniji veliko uličnih selektorjev, a ulica ni nikoli vodila politike KZS in je tudi v prihodnje ne bo,« je poudaril predsednik KZS.

Na Dončića ni pozabil

Matej Erjavec seveda ni pozabil na prvega zvezdnika, ki je prišel v reprezentanco skoraj naravnost iz finala lige NBA.

»Luka Dončić je znova dokazal, da kar obljubi, tudi izpolni. To je močno sporočilo vsem igralcem. V reprezentanco je prišel po napornem finalu lige NBA in takoj po koncu turnirja v Pireju že svoj pogled usmeril v naslednjo reprezentančno akcijo. Luka je s tem še poglobil kult reprezentance, skupaj drži celotno ekipo in vsak, ki je zraven, uživa od prve do zadnje minute,« je dejal Erjavec.