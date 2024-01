Toliko gledalcev so prvi dan na Ljubno privabile skakalke (FOTO)

Pod Rajhovko je bilo na današnji tekmi svetovnega pokala smučarskih skakalk po uradnih podatkih organizatorjev 8500 gledalcev. Sprva so takoj po tekmi navedli, da jih je bilo 1500 več. Za znižanje so se odločili, ker je bilo 10.000 zabeleženih vhodov na prireditveni prostor na Ljubnem, a so mnogi večkrat šli ven in potem znova nazaj.

To je povedal predsednik organizacijskega komiteja Rajko Pintar. Med prisotnimi je bilo okrog 1500 gasilcev, ki so pomagali v poplavah v tem delu Slovenije konec lanskega poletja. Na najbolj obiskano tekmo vsakoletnega koledarja smučarskih skakalk so se pripeljali z rdečimi kombiji in z registrskimi označbami vseh koncev države.

Med njimi je bilo veliko še drugih prostovoljcev, ki so priskočili na pomoč v tisti katastrofalni ujmi. Slednje organizatorji napovedujejo tudi v nedeljo. In med navijači je bilo ogromno zastav in šalov v barvah slovenske trobojnice.

»Nihče jim jih ni dajal v roke, prinesli so jih s seboj, kar tudi kaže, kako zelo cenimo nacionalne simbole,« je ocenil Pintar in dodal: »Tu je vodstvo države na čelu s predsednico Natašo Pirc Musar, cel kup ministrov in gospodarstvenikov ... V nedeljo sicer ni nikoli tako število obiskovalcev kot dan prej, a se nadejamo velike dodatne podpore Niki Prevc v boju za zmago.«