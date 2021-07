Sveta trava

Po nekaterih podatkih podobnega igrišča ni v krogu približno 800 kilometrov.

Vrsto let pri Vojku vadi Polona Hercog. Foto: osebni arhiv V. A.

Infrastrukturno, tudi na področju športa, Slovenija caplja za moderno Evropo. Paradoks je, da smo skoraj desetletje kraljevali v smuku,je bila olimpijska in svetovna prvakinja,dvakrat svetovna prvakinja, a naši alpski smučarji in smučarke lahko o progi za smuk le sanjajo., v tem hipu najboljša slovenska teniška igralka, se je v torek odpravila v Wimbledon, na sveto travo, kot tudi rečejo igriščem v jugozahodnem predelu angleške prestolnice.V Parizu je blestela na pesku, zdaj je torej na vrsti hitra trava. Tamara je vrnitev domov v Slovenske Konjice združila s treningom na travi. V nekaj kilometrov oddaljenem Primožu pri Šentjurju namreč živi podjetnik, ki ima svoje travnato igrišče. Daleč naokoli takega ni! »Že prej sem imel travnato nogometno igrišče za rekreacijo ob kakšnih piknikih. Tudi sam igram rekreativno tenis, imel sem nekaj težav z ahilovo tetivo in sem prišel na idejo, da bi bila travnata podlaga primernejša. Poleg tega je takšno igrišče edinstveno v širši regiji, uporabljamo pa ga tudi za odbojko na travi,« nam pove Vojko.Uredil ga je pred 10 leti, obnovil pa lani. Gre za edino travnato teniško igrišče po ustreznih standardih v Sloveniji, po nekaterih podatkih ni podobnega v krogu približno 800 kilometrov. »Že več let tukaj trenirajopa Tamara Zidanšek,in,« nadaljuje Arzenšek, ki uporabe ne zaračunava, ampak gre za sponzorstvo in podporo slovenskemu tenisu. Takšno igrišče seveda zahteva veliko nege.»Skrb je zelo zahtevna, v sezoni skoraj vsakodnevna. Igrišče ni odprtega tipa, uporabljamo ga pa seveda za razne team buildinge z našimi poslovnimi partnerji firme Adheziv in druge piknike rodbine, sodelavcev in prijateljev. Igramo pa tenis tudi sami, imam dve skupini prijateljev za dvojice, igramo vsak teden, vmes še kakšen obračun posamično.« Vojko Arzenšek je velik športni navdušenec, v mladih letih je bil atlet, potem se je posvetil študiju. Ob tenisu je ostal tesno povezan z atletiko, podpira nadarjeno tekačicoOd leta 1991 uspešno vodi podjetje Adheziv. Do sredine 90. let so se ukvarjali z distribucijo embalažnih materialov, 1995. so začeli programe označevanja oz. etiketiranja v industriji. Zdaj je Adheziv moderno, ozko specializirano podjetje za označevanje v industriji. Preko svojih in poslovno povezanih podjetij poslujejo tudi na Hrvaškem, v Srbiji, BiH, Makedoniji, na Kosovu in Slovaškem.