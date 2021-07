Starša žarita od ponosa in zlata: brat in sestra slavila nekaj minut narazen

Bila sta odločena in verjela vase

Hifumi je najprej gledal, kako je zlato osvojila sestra, nato ga je še sam. FOTO: Hannah Mckay Reuters



Želi še tretje zlato

Japonska judoistainsta na olimpijskih igrah v Tokiu spisala zgodovino, saj sta kot prva brat in sestra v istem dnevu osvojila zlato olimpijsko odličje v posamični kategoriji.Hifumi Abe je slavil v kategoriji do 66 kilogramov, ko je z vazarijem premagaliz Gruzije. Manj kot pol ure pred tem je sestra Uta Abe osvojila zlato olimpijsko odličje v kategoriji do 52 kilogramov, potem ko je Francozinjopremagala v podaljšku, kjer je po skoraj osmih minutah in pol prva prišla do zlate točke.»Gledal sem jo. Prepričan sem bil, da bo osvojila zlato in da bo to pomagalo tudi meni do zmage,« je povedal 23-letni Hifumi in dodal: »To me je naredilo še bolj odločenega. Imel sem pravi borbeni duh.«Njegova dve leti mlajša sestra je povedala, da imata na voljo močno podporno ekipo, ki jima pomaga do odličij. »Skupaj smo delali na tem, da osvojimo zlato. Res smo bili odločeni,« je povedala Japonka. »Po zmagi je brat prišel do mene, pogovorila sva se, objela in si čestitala,« je dodala Uta.Oba sta tudi dvakratna svetovna prvaka, tudi leta 2018 sta na isti dan osvojila vsak svojo prvo zlato odličje. Pot za na letošnje igre pa je bila pri obeh različna. Medtem ko se je Uta na igre kvalificirala že zgodaj, pa se je Hifumi za uresničenje sanj moral močno truditi na domači tekmi.»Ko je sestra začela blesteti v članski konkurenci, sva oba sanjala o tem, da osvojiva zlato v Tokiu. Bila sva odločena in sva verjela vase,« je povedal Hifumi.Japonska ima zdaj tri zlata odličja na teh igrah v športu, ki so ga izumili prav na Japonskem, kjer imajo z 42 zlatimi judoističnimi odličji tudi rekord, odkar se je judo leta 1964 - prav v Tokiu in v isti dvorani Budokan - pojavil na olimpijskih igrah.Kot kaže, pa se predvsem Hifumi ne misli ustaviti pri tej kolajni, saj ima velike načrte za prihodnost. Želi namreč izboljšati dosežek rojaka, ki je bil zlat na treh zaporednih olimpijskih igrah - 1996, 2000 in 2004.»Upam, da bom postal takšen judoist. Rad bi še izpilil svoj slog in uresničil največji cilj - osvojiti štiri olimpijske zlate kolajne,« je še povedal Hifumi.