Športna zvezdnica na silvestrovo šokirala z diagonozo: »To so besede, ki jih nikoli ne pričakujete«

Teniška zvezdnica Gabriela Dabrowski (32) je na silvestrovo šokirala z objavo. Svoje oboževalce je nagovorila na Instagramu in razkrila, da ima raka na dojki. Ob tem je dodala, da je del zdravljenja preložila, da bi lahko nastopila na nekaterih turnirjih.

Da je bila zadeva še hujša, je v Wimbledonu s partnerko Erin Routliffe prišla do finala dvojic, nato pa je s Felixom Auger-Aliassimom osvojila bron v mešanih dvojicah na olimpijskih igrah v Parizu.

»Vem, da bo to za mnoge šok, a jaz sem v redu in bom v redu,« je začela in razkrila več podrobnosti o šokantni diagnozi.

Rak dojke, nadaljnje zdravljenje preložila

Prvi znaki bolezni so se pojavili v drugi polovici leta 2023, tenisačica je začutila krvni strdek, a so ji rekli, naj ne skrbi. Nadaljevala je z igranjem, zmagala v konkurenci dvojic na OP ZDA, spomladi pa jo je znova zaskrbelo njeno zdravje. Opravila je dodatne preiskave, nato pa izvedela šokantno novico, da ima raka dojke: »To so besede, ki jih nikoli ne pričakujete in lahko v trenutku obrnejo vaše življenje ali življenje vaše ljubljene osebe,« je zapisala. Kmalu je prestala dve operaciji, a se je zaradi nastopov na olimpijskih igrah in Wimbledonu odločila, da nadaljnje zdravljenje preloži.