Sodnica, obtožena spolnega škandala: »Čaka me dolga pot, a jo bom premagala. Sem le ena izmed žrtev in upam, da zadnja«

Poročali smo že o velikem škandalu, ki je pretresel nogometno sceno v Turčiji, potem ko se je v javnosti pojavil posnetek spolnega akta med sodnico Elif Karaaslan (24) in delegatom Orhanom Erdemirjem (61).

Turška nogometna zveza je zaradi spolnega škandala oba suspendirala, a kot kaže bo celotna zadeva dobila sodni epilog. Vmes se je oglasil tudi odvetnik sodnice, ki trdi, da je omenjeni posnetek delo umetne inteligence.

Prvi je molk s čustveno izjavo prekinil obtoženi delegat Erdemir. Zdaj se je oglasila tudi Elif Karaaslan, ki je povedala: »Čaka me dolga pot, a jo bom premagala. Jok, kričanje in žalost niso tisto, kar počnem. Borila se bom zase do konca. Sem le ena izmed mnogih žrtev in upam, da zadnja,« je sporočila.