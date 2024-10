Razširil se je posnetek (18+) iz slačilnice: pohotna 24-letna sodnica in trikrat starejši funkcionar (VIDEO)

Turški nogomet je pretresel spolni škandal, katerega domnevna akterja sta sodnica in delegat tamkajšnje nogometne zveze. Vse se je začelo s posnetkom spolnega odnosa sodnice Elif Karaaslan in delegata Orhana Erdemira, ki se je razširil po družbenih omrežjih.

Nekdanja nogometašica Bešiktaša (24) se je morala po hudi poškodbi upokojiti in je kariero začela kot sodnica, a je njena kariera zdaj ogrožena, saj jo je sodniška komisija suspendirala zaradi domnevne udeležbe v škandalu.

Trdi, da na posnetku ni ona, na delu menda umetna inteligenca

Brani se, da na posnetku iz slačilnice enega od turških klubov ni ona.

Zdaj se je oglasil tudi njen odvetnik, ki trdi, da je posnetek delo umetne inteligence: »Po spletu kroži zmontiran videoposnetek, ki ga je v celoti ustvarila umetna inteligenca iz profila tretje osebe na družbenih omrežjih in nima nobene zveze z mojo stranko. To je bilo storjeno zlonamerno. Identificirali smo profile na družbenih omrežjih, ki ustvarjajo in delijo te žaljive in lažne vsebine, in zoper njih uvajamo postopke.«

Tamkajšnja nogometna zveza jo je nemudoma izključila, prav tako delegata (61), nekdanjega sodnika, ki na tem položaju dela od leta 2004. Natančneje, je delal …

A turška nogometna zveza se ne bo ustavila, nameravajo ju tožiti in zahtevati odškodnino za škodo, ki sta jo s svojimi dejanji pohotneža povzročila ugledu zveze.