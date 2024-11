Slovenski derbi primerljiv s hrvaškim in avstrijskim

Slovenska nogometna reprezentanca je zaokrožila eno od svojih najuspešnejših let. Na evropskem prvenstvu v Nemčiji je bila najprijetnejše odkritje in le milimetri so jo ločili od senzacionalne uvrstitve v četrtfinale s Francijo. Z velikimi apetiti je šla Slovenija tudi v jesen in Uefino ligo narodov. Začela je odlično, končala ne tako, kot bi si želeli navijači, nogometaši in selektor Matjaž Kek. Najodgovornejši mož za slovenske nogometne zmage in poraze je bil gost nogometnega podkasta VAR, v katerem je potegnil črto čez leto 2024 in odprl številne druge teme.

Mariborčan, ki že od jeseni leta 2018 opravlja svoj drugi selektorski mandat, je svoj pogled začel pri koncu, torej pri ligi narodov.

Matjaž Kek se počuti najbolje na nogometnem igrišču. FOTO: Leon Vidic

»Primerjava nastopov v ligi narodov in na evropskem prvenstvu je pokazala, da smo na EP letvico morda dvignili celo previsoko. V Nemčiji je bila reprezentanca visoko motivirana, polna čustev, kar je morda vplivalo na poznejše nastope. Po EP je bil osip igralcev prevelik, za slovensko reprezentanco je to preveč. Potrdilo se je, da si Slovenija ne sme dopustiti, da bi izgubila ključne igralce, četudi so starejši. Tekmeci izkoriščajo znanje in izkušnje starejših igralcev,« se je Kek, preden je šel v podrobnosti, dotaknil slovenske težave, ki je povezana predvsem z ozko bazo igralcev.

Prednjačita Olimpija in Celje

Splošno slovensko nogometno vzdušje in formo narekujejo tudi uspehi na klubski ravni. Prednjačita Olimpija in Celje. »Klubski uspehi imajo pozitiven vpliv na reprezentanco, predvsem pa na najboljše slovenske klubske igralce, ki pridobivajo izkušnje v močnejših konkurencah in na višji kakovostnejši ravni.

Vse to prinaša dodatno energijo in motivacijo, kar pelje proti boljši pripravljenosti in večji samozavesti, ko gre za reprezentanco,« selektor poudarja pomen slovenske lige, ki razvija »slovenski sistem« in se prilagaja novim.»Liga mora biti konkurenčna in raznolika, saj s tem igralci pridobivajo izkušnje in se razvijajo v domačem okolju. Pomembna sta tudi infrastruktura in razmere za trening,« je še izpostavil Kek.

V podkastu so polemizirali (z leve) Jernej Suhadolnik, Gorazd Nejedly in Matjaž Kek. FOTO: Marko Feist

Pogled v slovensko ligo je bil za Keka pozitiven, a je tudi izzval nekatere. »Naša liga nam ponuja iskanje novih igralcev, ki jih imaš na voljo. Verjetno nam je pravilo o nujnosti t. i. mladega igralca v enajsterici prineslo neko deviacijo, kar ni vedno dobro. Liga pa nam ponuja tudi derbi med Olimpijo in Mariborom, derbi, kakršen je med Austrio in Rapidom ali Dinamom in Rijeko. Derbi z dovolj naboja. To bi razvijal naprej. Ne vem, na kakšen način bi še bolj neposredno povedal, kako potrebujemo boljše razmere za trening, da bi se lahko še pogovarjali o tem, kako bi ponavljali rezultate. Treba je prisluhniti imenom, ki so naredila rezultat – Šimundža, Milanič, Zahović ...,« je Kek zatrdil, da naše lige ne smemo podcenjevati.

Za Mariborčana ne gre brez vprašanj o Mariboru. Kako vidi spremembe? »Filozofija gre v smer, da bi lahko izgubili slovensko stroko, ki smo jo pripravljali za delovanje tam, kjer je. Je pa izziv, kako 'čez' Celje in Olimpijo, še večji. Bolj se bojim, da se bo liga razdelila na dva dela – na prvega, v katerem si klubi s kapitalom lahko nekaj privoščijo, in drugega, v katerem klubi životarijo.

V Mariboru bodo najprej morali urediti prehod v tuji kapital. Skozi klub, kakršen je Maribor – ne mislim na DNK kluba –, torej kot mesto in pripadnost, je zelo pomembno, da ostane v realni razliki do Olimpije in Celja in da jo nato izniči. Prepričan sem, da bi potem z okrepitvami in novo energijo imeli več časa za stroko, ki od danes do jutri sama vodi bitko zato, da so konkurenčni Olimpiji in Celju,« je selektor sklenil pogovor, v katerem je odprl več polemik. Tudi okrog tujih trenerjev v Sloveniji, njihovih prijemov, pa o primerjavi z rodom reprezentance 2010 in času na Reki ter o možnostih Slovenije za uvrstitev na SP 2026.