S cerkvene klopi Nik v ameriški fuzbal (FOTO)

Nova sezona lige ameriškega nogometa NFL se bo začela jutri, v njej pa bo igral tudi Nick Zakelj oziroma Nik Žakelj, igralec slovenskih korenin, prihaja iz Clevelanda in je član napadalne linije ekipe San Francisco 49ers. Slednja je pred dnevi skrčila ekipo na predpisanih 53 igralcev, mesto med temi pa je dobil prav 23-letni novinec slovenskih korenin.

Glavna naloga 198 centimetrov visokega in skoraj 150 kilogramov težkega orjaka, ki je igral za univerzo Fordham v predmestju Clevelanda in bil izbran na letošnjem naboru v šestem krogu, bo ščitenje podajalca Treya Lancea.

Nikov uspeh je sicer izjemen! Zakaj že? Ker je liga NFL z naskokom najpopularnejša v ZDA!

Ameriški nogomet bo na oni strani luže, vsaj tako pravijo, vedno najpopularnejši šport. Liga NBA, v kateri igra naš šampion Luka Dončić, je po priljubljenosti šele na tretjem mestu. Le kot zanimivost o razsežnosti lige NFL: v Dallasu spremlja tekme njihovih Cowboysov v pripravljalnem obdobju več ljudi kot pa tekme Dončićevih Mavericksov v končnici. Ameriški nogomet je v ZDA namreč del njihovega življenja in kulture.

Na božični večer

Nick Zakelj je pred vrati nogometnega raja, in ta se začne že jutri. FOTO: Ninersnation

Vrnimo se k Nicku Zaklju, ki se je začel z ameriškim nogometom ukvarjati pri osmih letih. Bilo je nekaj manj kot pred šestimi leti in bil je božični večer. Nick je bil z družino v cerkvi. A se kljub temu ni mogel upreti, da ne bi vsaj za hip pokukal v svoj telefon. On in njegov starejši brat Matt sta želela namreč nujno izvedeti, ali se bo Brownsom, to je najljubša ekipa praktično vseh naših izseljencev iz Clevelanda, seveda pa zanjo že od mladih nog navijata tudi brata Zakelj, vendarle uspelo izogniti sezoni brez vsakršne zmage.

»V cerkvenih klopeh sva imela z bratom v naročju vsak svoj telefon in potem na skrivaj gledala tisto tekmo,« se je zadnjič spominjal Nick Zakelj. Njegova mama Lois je vse to videla in ni bila navdušena. Nekajkrat ju je samo srepo premerila, a ni pomagalo. Brata Zakelj sta bila čisto preveč zatopljena v tisto tekmo, župnik je govoril, ta dva pa se nista dala prav nič motiti. In ko je nasprotni igralec San Diego Chargersov, ime mu je Josh Lambo, v tistem zgrešil zadetek, so Brownsi vendarle zmagali za končnih 20 proti 17! To se je zgodilo šele na predzadnji tekmi sezone.

Tu v Sloveniji si najbrž le stežka predstavljamo, kakšno veselje je zajelo v tistem domačine iz Clevelanda in kakšno brata Zakelj. Nick je nezavedno skočil v zrak, z obraza pa mu je štrlel najširši možni nasmeh. Pogledal je le še na levo, potem na desno ter opazil mamo, ki se je utapljala v nekakšni sramoti.

Belokranjec je edini

Tony Adamle je bil po karieri priznan zdravnik. FOTO: Tcdb

Toda Lois takrat še ni mogla vedeti, da bo njen mlajši sin v bistvu postal že v kratkem naslednik edinega in tudi prvega v Sloveniji rojenega športnika, ki je kadar koli zaigral v eni od ameriških profesionalnih lig, bil je to Joe Cerne oziroma Joe Černe, rojen leta 1942. Ki je pri desetih letih z družino odšel iz Črnomlja v Wisconsin in začel na srednji šoli igrati ameriški nogomet. Leta 1965 je bil 16. izbor na naboru za ligo NFL. V ligi je potem odigral štiri sezone in nikoli začel tekme. Belokranjec je igral centra. Odigral je 45 tekem, večino za moštvo iz San Francisca, za katero bo igral tudi Zakelj.

V NFL pa je igral tudi Tony Adamle (1924–2000). Za mnoge nogometaše je igranje v ligi NFL vrhunec njihovega življenja. Ko se upokojijo, imajo hude težave pri iskanju druge dejavnosti. Pri Tonyju pa še zdaleč ni bilo tako: po šestletni karieri pri ekipi Cleveland Browns, kjer si je Adamle prislužil številna priznanja, ne nazadnje je osvojil tudi pet naslovov prvaka, se je odlično znašel tudi na novem področju: postal je dr. Adamle in bil do konca svojih dni priznan zdravnik v Ohiu.

Franklin Lewis, športni urednik Cleveland Pressa, je o Adamletu leta 1941 takole zapisal: »Adamle je brez vsakršnega dvoma najboljši srednješolski igralec, kar sem jih kdaj videl v akciji!«

Njegov sin Mike Adamle, rojen leta 1949, je šel prav tako po očetovih stopinjah, igral za tri moštva in dosegel štiri touchdowne. Pozneje je bil pomemben televizijski voditelj, predvsem pa so si ga zapomnili po vodenju šovov, kakršna sta bila Ameriški gladiator in nadvse priljubljena ameriška rokoborba – wrestling (WWF).

Izpostaviti je treba še brata Golic, eden je Bob, drugi pa Mike. V NFL sta igrala v osemdesetih in v začetku devetdesetih. Ter tistega, ki je kar sedemkrat sodeloval na Pro Bowlu, leta 1978 pa postal za nameček še obrambni igralec lige NFL, zaradi česar ga imajo tudi za najuspešnejšega Slovenca vseh časov v NFL. Govorimo namreč o Randyju Gradisharju, tako on kot vsi drugi pa prihajajo iz slovenskega Ohia.

Slovenska vzgoja

Randy Gradishar slovi kot tisti, ki je med našimi izseljenci segel najvišje v ameriškem nogometu. FOTO: The Denver Post

Mama Lois Zakelj je danes seveda izjemno ponosna na svojega sina. »Kako je bil počasen in čisto premajhen,« se je zadnjič smejočih oči spominjala Nickovih začetkov. »Potem pa se je v zadnjem letniku srednje šole že opazil velikanski napredek …« Nickovi starši, tako mama Lois kot oče Stan, delujejo na prizivnem sodišču zvezne države Ohio. Oče naj bi bil velik garač, mama pa je slovela kot ena najlepših žensk v kvartu. Nick Zakelj naj bi od njiju dobil tudi najlepšo možno vzgojo, popotnico, ki jo povrhu plemeniti še kako močna slovenska zavest. Svojih slovenskih korenin zato ne misli nikdar pozabiti, kaj šele zanikati: »Moja stara mama je prišla v ZDA leta 1949 in v Clevelandu spoznala mojega starega očeta. Ves čas ju je obkrožala slovenska skupnost. Vse od rojstva sem zato tudi ponosen član Kranjsko-slovenske katoliške jednote. Nekaj preostalih članov naše družine je obiskovalo slovenske šole, zato so govorili ali govorijo slovensko, žal pa se jezika svojih prednikov sam nisem nikoli naučil, preprosto ni bilo prave priložnosti.«

Nick Zakelj je zdaj pred vrati nogometnega raja, ta pa se začne že jutri.