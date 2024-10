Rogliča izzvali s kolesarskim vzponom na Triglav: »Zakaj pa ne, čisto mogoče, da se bo uresničilo«

V Kisovcu niso odprli le parka in kolesarske steze, ki so ju poimenovali po Primožu Rogliču, ter izdali poštne razglednice z znamko in žigom v njegovo čast, ampak so šampionu, ki je med drugim tudi najmlajši častni občan Zagorja, postavili kar precej izzivov, ki jih zagotovo ni pričakoval.

»Povsod je lepo, a doma je najlepše,« je povedal Primož. FOTO: ČRT PIKSI

Najprej mu je rudarski škrat Perkmandeljc predlagal skupno vožnjo s kolesi do Zagorja. »A se je ustrašil in se peljal z avtom,« se je pošalil škrat in priznal, da se ga je Primož v resnici usmilil. Perkmandeljc se mu je oddolžil z darili, in sicer je obdaroval oba Primoževa otroka Leva in Aleksa ter seveda Primoža, ki je dobil večji kos premoga. Ta naj ga vedno spominja, od kod prihaja in kako težka je vrhunska šampionska športna pot.

Perkmandeljc v družbi Primoževe žene Lore in njunih sinov Leva ter Aleksa FOTO: R. T.

Kolesarskega asa so izzvali še s kolesarskim vzponom na Triglav in turo Zlati krog po Zagorju. In kaj je odvrnil? »Zakaj pa ne, čisto mogoče, da se bo uresničilo.« In dodal, da se je nekoč na eni od tekem peljal tudi kar s telefonom v žepu, kar je ugotovil šele sredi dirke.

Na odru pa je s Primožem nazdravil pevec skupine Siddharta, ki je igrala na sprejemu poleg Pihalnega orkestra Svea. Roglič je zrecitiral tudi del besedila svoje najljubše skladbe Siddharte, po koncu uradnega dela pa je z družino užival in se pozibaval pod odrom. Ob odprtju parka in steze se je skupaj z navijači z minuto molka poklonil tudi spominu na preminulega Ceneta Koritnika, ki je bil poleg, ko je Roglič kupil prvo kolo.