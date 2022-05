Prvak Pogi stavi na zmagovalce

Zmagovalne ekipe se ne menja. Zvest tej miselnosti Carthago tudi v letošnjem letu s svojim avtodomom podpira kolesarja svetovnega kova Tadeja Pogačarja.

Pogačar je trenutno najuspešnejši kolesar na svetu, 23-letnik je med drugim zmagal na dirki po Franciji v letih 2020 in 2021. Slovenec, ki je vajen zmag, je leto 2022 začel izjemno uspešno, osvojil je prvo mesto na turneji ZAE ter na spomladanskih klasikah Strade Bianche in Tirreno–Adriatico.

Zvezdnik ima spet velike načrte za dva velika dogodka, julijsko dirko po Franciji in dirko po Španiji, ki ji sledi. Markus Kern, predsedujoči poslovodstva Carthaga, je ob tem povedal: »Veseli nas, da se vrhunski dirkaški kolesar znova zanaša na vrhunski avtodom našega podjetja. Kolesarstvo in avtodomi imajo nekaj skupnega: pri obojem sta za vrhunske dosežke potrebna trd trening in natančno delo.«

Start z zvezdnikom

Vrhunski športnik je predajo novega avtodoma izkoristil za edinstveni kolesarski izlet. V deževnem dnevu so se najbolj zagnani ljubiteljski kolesarski navdušenci skupaj z mladimi kolesarji ekipe Pogi Team s kolesi napotili iz obrata v Odrancih do 35 km oddaljenega drugega slovenskega sedeža podjetja v Ormožu. Za dodaten zagon in uspešno poganjanje pedalov se je zbranim na skupnem startu v Odrancih pridružil Tadej Pogačar.