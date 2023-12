Primož Roglič si za zdaj lahko oddahne, očitno bo imel veliko pomoč

Nadarjeni kolesar Cian Uijtdebroeks se je, kot kaže, znašel v središču pogodbenega spora. Potem ko so iz nekdanje Jumbo-Visme sporočili, da se Belgijec iz Bora-Hansgrohe seli k nizozemski ekipi, je nova ekipa slovenskega asa Primoža Rogliča Bora novico o prestopu zanikala.

V popoldanskem sporočilu za javnost je ekipa Jonasa Vingegaarda in Wouta Van Aerta navedla, da so mladega Uijtdebroeksa zaposlili za štiri leta od 1. januarja.

»Cian je in bo ostal kolesar moštva Bora-Hansgrohe, tudi v prihajajoči sezoni 2024,« je nemška ekipa hitro zanikala v sporočilu za javnost in dodala: »Z nami je pogodbeno vezan do 31. decembra 2024.«

Na Vuelti osmi

Pri 20 letih Uijtdebroeks velja za obetavnega kolesarja, ki je sposoben zablesteti na etapnih dirkah. Leta 2022 je zmagal na dirki l'Avenir, ki je rezervirana za mlajše od 23 let, ob prvencu med profesionalci pa je letos na Vuelti zasedel osmo mesto.

Nekdanja ekipa Jumbo-Visma, ki se je po koncu sezone preimenovala v Visma | Lease a Bike, je letos strla konkurenco na vseh treh največjih dirkah. Na Giru je zmagala s Primožem Rogličem, na Touru z Jonasom Vingegaardom, na Vuelti pa je Sepp Kuss zmagal pred omenjenima.

Po koncu sezone pa je izgubila enega od največjih v ekipi, piše francoska tiskovna agencija AFP. Po osmih sezonah v njenem dresu je 34-letni Slovenec Roglič prestopil v moštvo Bora-Hansgrohe.