Poslavljajo se od 16-letnega Erika, ki je umrl v spanju

Iz Repna na Tržaškem prihaja žalostna ves, ki je globoko pretresla celotno vaško skupnost. Pred dnevi so v italijanskem mediju rainews.it. pisali, da je ponoči umrl mladi domačin - 16-letni E.S., ki se ni prebudil iz spanja.

Šlo naj bi za naravno smrt, zjutraj pa ga je v njegovi postelji našla mama, piše portal.

Mladenič je v preteklosti igral pri nogometnem klubu Kras, kjer so tisti dan odpovedali tekmo in jo prenesli na drugi dan, piše italijanski portal. Od svojega člana so se poslovili z ganljivimi besedami:

»Žalostna vest je danes zjutraj vseh presenetila, ko si nas prehitro zapustil. Vedno boš v naših srcih, vedno boš naš Redboys, vedno boš ostal vsem v spominu tak, kot si bil vedno, nasmejan in poln energije. Počivaj v miru Erik«.

https://www.facebook.com/nk.krasrepen/posts/pfbid0mhkex7iLoXqu5ofvni6yMbTASMeN7jkkA1kFTvYYrmhCn3Kn7kYZvqYi89S8STYNl