Po kolajno bi se odplazil po vseh štirih

Po uvodnih 12 dneh 41. evropskega prvenstva v košarki so mimo prvi večji pretresi, neporažena je ostala zgolj Grčija. V nedeljo je imela velike težave s Češko, a se je v nasprotju s Srbijo znala rešiti. Slovenska reprezentanca je tako dobila že celo kopico opozoril in novega možnega tekmeca v polfinalu, zmagovalca dvoboja med Francijo in Italijo. Toda najprej bo morala seveda preskočiti četrtfinale, v katerem se bo jutri ob 20.30 pomerila s Poljsko.

V primerjavi s prejšnjim eurobasketom se je med elitno osmerico uvrstilo pet istih moštev, ob branilki naslova Sloveniji še Španija, bronasta iz Istanbula, Nemčija (pred petimi leti 6.), Italija (7.) in Grčija (8.). Finska (14.), Francija (15.) in Poljska (18.) so nadomestile Srbijo (2.), Rusijo (4.), ki so jo zaradi agresije na Ukrajino izključili z EP, in letos »neuvrščeno« Latvijo (5.).

Slovenski vidik ponuja še eno stalnico. Zoran Dragić si je leta 2017 ogledal zlati pohod reprezentančnih soigralcev deloma od doma in deloma s tribune zaradi poškodovanega kolena, letošnjo končnico bo spremljal s klopi zaradi strgane stegenske mišice. »Med tekmo z Belgijo sem začutil bolečino, a tedaj še nisem slutil, da je poškodba tako huda. Pomislil sem, da sem si le nekoliko nategnil mišico. Tudi z ultrazvokom niso ugotovili ničesar, saj je ta mišica delno skrita za kolkom. Slabo novico je potrdil šele pregled z magnetno resonanco,« je pojasnil dragoceni adut slovenske izbrane vrste, ki na igrišču nikoli ne varčuje z močmi. In kar nekajkrat je že plačal visok davek na borbenost. Zdaj bo poskušal pomagati soigralcem na drugačen način.

Lahko bi študiral medicino

»Odločil sem se, da bom ostal z njimi do konca prvenstva. Če bi imel v Ljubljani kakšno prednost pri rehabilitaciji, bi odpotoval domov, tako pa bom ostal v Berlinu. Ne nazadnje imam v reprezentanci dva zdravnika in fizioterapevta Boruta Černilogarja, ki sicer dela tudi pri Cedeviti Olimpiji. Tri ali štiri dni bom še moral mirovati, da bo splahnela oteklina, nato pa bom že prešel k terapijam in krepitvi drugih mišic,« je potrdil 33-letni član stožiškega kluba, ki kljub novemu zapletu ne misli, da je zaklet.

»Poškodbe so sestavni del športa. Pred letošnjim EP sem se dobro pripravil in vse tekme do nedelje odigral brez težav. Mati narava se je še enkrat poigrala z mano, toda čez kakšna dva meseca, ko bom povsem okreval, se bom vrnil še močnejši. Ne smem pa prehitevati dogodkov, da se ne bi mišica vnovič natrgala. Lahko bi začel študirati medicino, saj sem se ob dosedanjih poškodbah kar veliko naučil,« je zagotovil mlajši od bratov Dragić. Kapetan reprezentance Goran se bo odslej boril tudi namesto njega, tako kot se je pred petimi leti v Helsinkih in Istanbulu.

»Verjamem v fante, so najboljši košarkarji, kar jih premore Slovenija. Ostalo je še 11 borcev, ki lahko uresničijo naše skupne sanje. Smo kot bratje. Zdaj so si lahko odpočili, saj je bila naša skupina B v Kölnu daleč najmočnejša, in tudi do konca EP ne bodo več odigrali dveh zaporednih tekem v dveh dneh,« ocenjuje Zoran Dragić. In kako vidi četrtfinalnega tekmeca? »Večkrat smo že igrali s Poljaki in vemo, da so zelo neugodni, saj imajo dobre košarkarje. Toda če bo slovensko moštvo prikazalo dober pristop, se lahko uspešno kosa z vsemi. Rad bi se povzpel na zmagovalni oder, pa četudi bom moral do njega po vseh štirih,« napoveduje.